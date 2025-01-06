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Массовый сбой произошел в работе МТС

Массовый сбой произошел в работе МТС - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Массовый сбой произошел в работе МТС

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщает о большом сбое работы мобильной сети МТС. Это следует из графиков, опубликованных на... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T13:12

2025-01-06T13:12

2025-01-06T13:12

мтс

мобильная связь

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщает о большом сбое работы мобильной сети МТС. Это следует из графиков, опубликованных на официальном портале Центра мониторинга, который был создан на базе ФГУП "Главный радиочастотный центр".Как следует из приведенных диаграмм, посетители массово жалуются на проблемы с интернетом и мобильной связью оператора МТС. Наибольшее количество жалоб начало поступать с 10 утра 6 января, пик пришелся чуть позже 12 часов дня по московскому времени.Проблемы возникли у пользователей от Краснодара до Вологда и от Твери до Тобольска. Самые "проблемные" города – Москва, Екатеринбург, Пенза, Ижевск и Иваново.На сбой мобильного интернета жалуются чаще, чем на отсутствие голосовой связи.Ранее мининформ Республики Крым сообщал, что на полуострове в праздничные дни для обеспечения безопасности жителей и гостей полуострова возможны отключения мобильного интернета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мтс, мобильная связь, крым, россия