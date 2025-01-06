Массовый сбой произошел в работе МТС
В России произошел массовый сбой в работе оператора МТС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщает о большом сбое работы мобильной сети МТС. Это следует из графиков, опубликованных на официальном портале Центра мониторинга, который был создан на базе ФГУП "Главный радиочастотный центр".
Как следует из приведенных диаграмм, посетители массово жалуются на проблемы с интернетом и мобильной связью оператора МТС. Наибольшее количество жалоб начало поступать с 10 утра 6 января, пик пришелся чуть позже 12 часов дня по московскому времени.
Проблемы возникли у пользователей от Краснодара до Вологда и от Твери до Тобольска. Самые "проблемные" города – Москва, Екатеринбург, Пенза, Ижевск и Иваново.
На сбой мобильного интернета жалуются чаще, чем на отсутствие голосовой связи.
© сайт ЦМУ ССОПСбой связи оператора МТС 6 января 2025 года. Скриншот с портала Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования
© сайт ЦМУ ССОП
Сбой связи оператора МТС 6 января 2025 года. Скриншот с портала Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования
Ранее мининформ Республики Крым сообщал, что на полуострове в праздничные дни для обеспечения безопасности жителей и гостей полуострова возможны отключения мобильного интернета.
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