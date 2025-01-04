На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Землю накрыла очень сильная магнитная буря
15:48 04.01.2025 (обновлено: 15:52 04.01.2025)
© xras.ruТонкие магнитные структуры в короне Солнца над активной областью
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. После вспышки на Солнце на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, на Солнце уже четыре дня подряд наблюдается довольно сложная ситуация.
"Регистрируется очень сильная магнитная буря. Текущий уровень – G4, то есть 4-й класс по 5-балльной системе. Земля находится под воздействием плазменных облаков от Солнца с вечера вчерашних суток, но до текущих значений колебания магнитного поля Земли дошли только сейчас", - говорится в сообщении.
По данным специалистов, магнитная буря вызвана приходом к нашей планете плотного ядра выброса с сильным магнитным полем. Она будет бушевать на планете до вечера субботы.
Согласно прогнозу, некоторые жители России смогут увидеть полярное сияние.
"В настоящий момент наблюдаются довольно сильные полярные сияния, они сопровождают не каждую бурю", - сказано в публикации.
Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин сообщал, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет. Будет сохраняться высокая вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
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