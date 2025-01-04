https://crimea.ria.ru/20250104/na-zemlyu-obrushilas-magnitnaya-burya-1143092495.html

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

На Землю обрушилась мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 04.01.2025

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

После вспышки на Солнце на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T15:48

2025-01-04T15:48

2025-01-04T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. После вспышки на Солнце на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, на Солнце уже четыре дня подряд наблюдается довольно сложная ситуация. По данным специалистов, магнитная буря вызвана приходом к нашей планете плотного ядра выброса с сильным магнитным полем. Она будет бушевать на планете до вечера субботы.Согласно прогнозу, некоторые жители России смогут увидеть полярное сияние.Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин сообщал, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет. Будет сохраняться высокая вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, здоровье, новости, общество