https://crimea.ria.ru/20250106/v-krymu-ne-vyyavili-novykh-zagryazneniy-nefteproduktami-1143126792.html

В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами

В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 06.01.2025

В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами

В Крыму не выявлено новых загрязнений нефтепродуктами, за сутки обследовано 384 км береговой линии. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T14:29

2025-01-06T14:29

2025-01-06T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму не выявлено новых загрязнений нефтепродуктами, за сутки обследовано 384 км береговой линии. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В понедельник работы продолжаются в Ленинском районе на территории государственного природного заповедника "Опукский" в селе Яковенково, где ранее было выявлено загрязнение песчаной местности протяженностью 3 км.В ликвидации ЧС принимают участие добровольцы и сотрудники объединенной дирекции, в том числе из Ялтинского горно-лесного заповедника, а также ГУ МЧС России по Республике Крым и "КРЫМ-СПАС".За время проведения работ в Крыму обследовано 2753 км береговой линии, нефтепродукты обнаружены в 34 местах, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас работают 73 мониторинговые группы. Накануне новое мазутное пятно обнаружили в городском округе Судак в районе бухты Капсель. Протяженность загрязнения составила два километра.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаПочти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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