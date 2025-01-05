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Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега
Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега
Порядка 230 человек задействованы в очистке пляжа от мазута в селе Орловка под Севастополем. Об этом сообщает МЧС России. Обследован 21 километр береговой... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T17:29
2025-01-05T17:38
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Порядка 230 человек задействованы в очистке пляжа от мазута в селе Орловка под Севастополем. Об этом сообщает МЧС России. Обследован 21 километр береговой полосы, собрано уже более 18 тонн загрязненного грунта. Последняя информация о том, как идут работы - в подборке РИА Новости Крым.Новые очаги загрязненияНакануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах города, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом. В связи с загрязнением в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.Утром в воскресенье севастопольцы снова приступили к очистке берега от мазутных пятен, которые донесло течением от Керченского пролива.Как рассказал РИА Новости Крым координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов, больше всего загрязнений выявили на пляжах Северной стороны города - пляжи Учкуевка, Любимовка, Орловка и Андреевка.При этом часть патрулей отправилась к пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом.После утреннего заседания оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на сегодняшний день массового загрязнения береговой линии не обнаружено, а те очаги, что находят - оперативно убирают. Для ликвидации последствий привлекали 144 специалиста из спасслужбы Севастополя, МЧС, профильных ведомств, а также порядка 50 добровольцев.Работа продолжается на Северной стороне городаВ настоящее время специалисты и добровольцы продолжают очищать от мазута городские пляжи на Северной стороне города. На месте сосредоточена группировка из сотрудников МЧС России, Спасательной службы Севастополя и волонтеров - всего порядка 230 человек, а также 18 единиц техники. Организованы семь мониторинговых групп, которые обследовали 21 километр береговой линии, уточнили в МЧС России.На пляже в селе Орловка (Нахимовский район Севастополя - ред.) развернули пункт обогрева, где специалисты и волонтеры могут выпить горячий чай и зарядить телефоны. Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. 4 января на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережьяВ Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море
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4.7
96
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), михаил развожаев, новости крыма, новости севастополя
Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега

Севастопольский пляж в селе Орловка чистят от мазута больше 200 человек

17:29 05.01.2025 (обновлено: 17:38 05.01.2025)
 
© Павел ХарламовМазут на побережье Севастополя
Мазут на побережье Севастополя
© Павел Харламов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Порядка 230 человек задействованы в очистке пляжа от мазута в селе Орловка под Севастополем. Об этом сообщает МЧС России. Обследован 21 километр береговой полосы, собрано уже более 18 тонн загрязненного грунта. Последняя информация о том, как идут работы - в подборке РИА Новости Крым.

Новые очаги загрязнения

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах города, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом. В связи с загрязнением в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.
Утром в воскресенье севастопольцы снова приступили к очистке берега от мазутных пятен, которые донесло течением от Керченского пролива.
Как рассказал РИА Новости Крым координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов, больше всего загрязнений выявили на пляжах Северной стороны города - пляжи Учкуевка, Любимовка, Орловка и Андреевка.
При этом часть патрулей отправилась к пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом.
После утреннего заседания оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на сегодняшний день массового загрязнения береговой линии не обнаружено, а те очаги, что находят - оперативно убирают. Для ликвидации последствий привлекали 144 специалиста из спасслужбы Севастополя, МЧС, профильных ведомств, а также порядка 50 добровольцев.

Работа продолжается на Северной стороне города

В настоящее время специалисты и добровольцы продолжают очищать от мазута городские пляжи на Северной стороне города. На месте сосредоточена группировка из сотрудников МЧС России, Спасательной службы Севастополя и волонтеров - всего порядка 230 человек, а также 18 единиц техники. Организованы семь мониторинговых групп, которые обследовали 21 километр береговой линии, уточнили в МЧС России.
На пляже в селе Орловка (Нахимовский район Севастополя - ред.) развернули пункт обогрева, где специалисты и волонтеры могут выпить горячий чай и зарядить телефоны.

Ситуация в Черном море после крушения танкеров

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. 4 января на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма.
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