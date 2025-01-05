https://crimea.ria.ru/20250105/mazut-na-plyazhakh-sevastopolya---kak-idut-raboty-po-ochistke-berega-1143111742.html

Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега

Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега

Порядка 230 человек задействованы в очистке пляжа от мазута в селе Орловка под Севастополем. Об этом сообщает МЧС России. Обследован 21 километр береговой... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T17:29

2025-01-05T17:29

2025-01-05T17:38

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разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Порядка 230 человек задействованы в очистке пляжа от мазута в селе Орловка под Севастополем. Об этом сообщает МЧС России. Обследован 21 километр береговой полосы, собрано уже более 18 тонн загрязненного грунта. Последняя информация о том, как идут работы - в подборке РИА Новости Крым.Новые очаги загрязненияНакануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах города, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом. В связи с загрязнением в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.Утром в воскресенье севастопольцы снова приступили к очистке берега от мазутных пятен, которые донесло течением от Керченского пролива.Как рассказал РИА Новости Крым координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов, больше всего загрязнений выявили на пляжах Северной стороны города - пляжи Учкуевка, Любимовка, Орловка и Андреевка.При этом часть патрулей отправилась к пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом.После утреннего заседания оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на сегодняшний день массового загрязнения береговой линии не обнаружено, а те очаги, что находят - оперативно убирают. Для ликвидации последствий привлекали 144 специалиста из спасслужбы Севастополя, МЧС, профильных ведомств, а также порядка 50 добровольцев.Работа продолжается на Северной стороне городаВ настоящее время специалисты и добровольцы продолжают очищать от мазута городские пляжи на Северной стороне города. На месте сосредоточена группировка из сотрудников МЧС России, Спасательной службы Севастополя и волонтеров - всего порядка 230 человек, а также 18 единиц техники. Организованы семь мониторинговых групп, которые обследовали 21 километр береговой линии, уточнили в МЧС России.На пляже в селе Орловка (Нахимовский район Севастополя - ред.) развернули пункт обогрева, где специалисты и волонтеры могут выпить горячий чай и зарядить телефоны. Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. 4 января на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережьяВ Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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