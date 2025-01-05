https://crimea.ria.ru/20250105/v-sevastopole-sobrali-18-tonn-zagryaznennogo-mazutom-grunta-1143107677.html
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:14
2025-01-05T14:14
2025-01-05T14:15
севастополь
михаил развожаев
севприроднадзор
пляжи крыма
пляжи
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
волонтеры
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143093779_0:346:960:886_1920x0_80_0_0_d2fdd8ad371e0670cfed892c77fb48d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава Севастополя Михаил Развожаев.По его сведениям, на сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено.На галечном пляже Серебряный вчера прошла первичная обработка камней от мазута. Сейчас в оперштабе города решают, по какой технологии будут в дальнейшем очищать крупные камни от мазута."Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта. На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - пишет глава города.Как заявляют в Севприроднадзоре, всего на побережье города-героя были обнаружены семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.Он также заметил, что все волонтеры будут обеспечены транспортом для подъезда к месту работ. Также они будут снабжены средствами защиты, нужными при уборке мазутных пятен."Сегодня на Северную сторону отправилась первая волонтерская группа. Координацией волонтеров занимается наш штаб общественной поддержки, и я призываю всех, кто хочет помочь, делать это централизованно", - подчеркнул губернатор.Также, по его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города Севастополя продолжается в постоянном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берегаПляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазутаПочти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
севастополь
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143093779_0:256:960:976_1920x0_80_0_0_eed0441e2ce16e844fc5da81d4f009a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, севприроднадзор, пляжи крыма, пляжи, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, волонтеры, крым, черное море, экология
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
18 тонн грунта с мазутом собрали с пляжей Севастополя
14:14 05.01.2025 (обновлено: 14:15 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава Севастополя Михаил Развожаев.
По его сведениям, на сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено.
"Но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже "Толстяк", а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются", - написал он в своем Telegram-канале.
На галечном пляже Серебряный вчера прошла первичная обработка камней от мазута. Сейчас в оперштабе города решают, по какой технологии будут в дальнейшем очищать крупные камни от мазута.
"Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта. На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - пишет глава города.
Как заявляют в Севприроднадзоре, всего на побережье города-героя были обнаружены семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.
"Для ликвидации последствий были привлечены 144 специалиста — это спасслужба Севастополя, МЧС, сотрудники профильных ведомств — а также порядка 50 человек, которые добровольно вышли на побережье убирать мазут", - отметил Развожаев и поблагодарил неравнодушных волонтеров.
Он также заметил, что все волонтеры будут обеспечены транспортом для подъезда к месту работ. Также они будут снабжены средствами защиты, нужными при уборке мазутных пятен.
"Сегодня на Северную сторону отправилась первая волонтерская группа. Координацией волонтеров занимается наш штаб общественной поддержки, и я призываю всех, кто хочет помочь, делать это централизованно", - подчеркнул губернатор.
Также, по его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города Севастополя продолжается в постоянном режиме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: