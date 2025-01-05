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В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости Крым, 05.01.2025

В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта

18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T14:14

2025-01-05T14:14

2025-01-05T14:15

севастополь

михаил развожаев

севприроднадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава Севастополя Михаил Развожаев.По его сведениям, на сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено.На галечном пляже Серебряный вчера прошла первичная обработка камней от мазута. Сейчас в оперштабе города решают, по какой технологии будут в дальнейшем очищать крупные камни от мазута."Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта. На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - пишет глава города.Как заявляют в Севприроднадзоре, всего на побережье города-героя были обнаружены семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.Он также заметил, что все волонтеры будут обеспечены транспортом для подъезда к месту работ. Также они будут снабжены средствами защиты, нужными при уборке мазутных пятен."Сегодня на Северную сторону отправилась первая волонтерская группа. Координацией волонтеров занимается наш штаб общественной поддержки, и я призываю всех, кто хочет помочь, делать это централизованно", - подчеркнул губернатор.Также, по его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города Севастополя продолжается в постоянном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берегаПляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазутаПочти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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