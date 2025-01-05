Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250105/v-sevastopole-sobrali-18-tonn-zagryaznennogo-mazutom-grunta-1143107677.html
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:14
2025-01-05T14:15
севастополь
михаил развожаев
севприроднадзор
пляжи крыма
пляжи
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
волонтеры
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143093779_0:346:960:886_1920x0_80_0_0_d2fdd8ad371e0670cfed892c77fb48d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава Севастополя Михаил Развожаев.По его сведениям, на сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено.На галечном пляже Серебряный вчера прошла первичная обработка камней от мазута. Сейчас в оперштабе города решают, по какой технологии будут в дальнейшем очищать крупные камни от мазута."Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта. На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - пишет глава города.Как заявляют в Севприроднадзоре, всего на побережье города-героя были обнаружены семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.Он также заметил, что все волонтеры будут обеспечены транспортом для подъезда к месту работ. Также они будут снабжены средствами защиты, нужными при уборке мазутных пятен."Сегодня на Северную сторону отправилась первая волонтерская группа. Координацией волонтеров занимается наш штаб общественной поддержки, и я призываю всех, кто хочет помочь, делать это централизованно", - подчеркнул губернатор.Также, по его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города Севастополя продолжается в постоянном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берегаПляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазутаПочти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
севастополь
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143093779_0:256:960:976_1920x0_80_0_0_eed0441e2ce16e844fc5da81d4f009a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, севприроднадзор, пляжи крыма, пляжи, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, волонтеры, крым, черное море, экология
В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта

18 тонн грунта с мазутом собрали с пляжей Севастополя

14:14 05.01.2025 (обновлено: 14:15 05.01.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште помогают испачканным в мазуте птицам
В Алуште помогают испачканным в мазуте птицам
© Telegram Галина Огнева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 18 тонн загрязненного мазутом грунта к этому часу собрали и подготовили к вывозу в оперштабе по ликвидации режима ЧС в Севастополе. Об этом сообщает глава Севастополя Михаил Развожаев.
По его сведениям, на сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено.
"Но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже "Толстяк", а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются", - написал он в своем Telegram-канале.
На галечном пляже Серебряный вчера прошла первичная обработка камней от мазута. Сейчас в оперштабе города решают, по какой технологии будут в дальнейшем очищать крупные камни от мазута.
"Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта. На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - пишет глава города.
Как заявляют в Севприроднадзоре, всего на побережье города-героя были обнаружены семь птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.
"Для ликвидации последствий были привлечены 144 специалиста — это спасслужба Севастополя, МЧС, сотрудники профильных ведомств — а также порядка 50 человек, которые добровольно вышли на побережье убирать мазут", - отметил Развожаев и поблагодарил неравнодушных волонтеров.
Он также заметил, что все волонтеры будут обеспечены транспортом для подъезда к месту работ. Также они будут снабжены средствами защиты, нужными при уборке мазутных пятен.
"Сегодня на Северную сторону отправилась первая волонтерская группа. Координацией волонтеров занимается наш штаб общественной поддержки, и я призываю всех, кто хочет помочь, делать это централизованно", - подчеркнул губернатор.
Также, по его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города Севастополя продолжается в постоянном режиме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега
Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
 
СевастопольМихаил РазвожаевСевприроднадзорПляжи КрымаПляжиРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаВолонтерыКрымЧерное мореЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
14:03Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно
13:44ВС РФ продвигаются вглубь обороны противника - сводка за сутки
13:32Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро
13:08На Крымском мосту стремительно растет очередь из автомобилей
13:07ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника
12:51По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве
12:45За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега
12:19Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
12:09Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
12:03Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
11:39Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура
11:24Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область
10:53Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения
10:48Сколько воды накопили водохранилища Крыма
10:3383 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
10:16Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России
09:37Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
09:29Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
08:56О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта
Лента новостейМолния