https://crimea.ria.ru/20250105/za-sutki-v-krymu-ochistili-ot-mazuta-bolee-8-kilometrov-berega-1143105752.html

За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега

За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега - РИА Новости Крым, 05.01.2025

За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега

В Ленинском районе Крыма продолжают очистку побережья от мазута, работы идут на территории Опукского заповедника. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T12:45

2025-01-05T12:45

2025-01-05T12:45

крым

опук

краснодар

гу мчс рф по республике крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма продолжают очистку побережья от мазута, работы идут на территории Опукского заповедника. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.На месте задействованы более 200 человек и 54 единиц техники. По информации МЧС, в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тонн загрязненного грунта.Всего же с момента крушения танкеров "Волганефть", по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.А на восьми пляжах Севастополя в субботу были обнаружены новые мазутные пятна. Ведется работа по очистке побережья, в Севастополе объявлена ЧС местного значения, а в Крыму – режим ЧС регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250105/plyazhi-severnoy-storony-sevastopolya-bolshe-vsego-postradali-iz-za-mazuta-1143105190.html

крым

краснодар

черное море

анапа

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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