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За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега
За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега - РИА Новости Крым, 05.01.2025
За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега
В Ленинском районе Крыма продолжают очистку побережья от мазута, работы идут на территории Опукского заповедника. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T12:45
2025-01-05T12:45
крым
опук
краснодар
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма продолжают очистку побережья от мазута, работы идут на территории Опукского заповедника. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.На месте задействованы более 200 человек и 54 единиц техники. По информации МЧС, в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тонн загрязненного грунта.Всего же с момента крушения танкеров "Волганефть", по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.А на восьми пляжах Севастополя в субботу были обнаружены новые мазутные пятна. Ведется работа по очистке побережья, в Севастополе объявлена ЧС местного значения, а в Крыму – режим ЧС регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250105/plyazhi-severnoy-storony-sevastopolya-bolshe-vsego-postradali-iz-za-mazuta-1143105190.html
крым
краснодар
черное море
анапа
керченский пролив
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крым, опук, краснодар, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, анапа, волонтеры, керченский пролив, экология, новости крыма
За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега

В Крыму за сутки очистили от мазута с затонувших танкеров более 8 километров берега

12:45 05.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма продолжают очистку побережья от мазута, работы идут на территории Опукского заповедника. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Накануне были выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. В селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка работы завершены, там очищено 2,1 км береговой линии. Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 км, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км", - говорится в сообщении.
На месте задействованы более 200 человек и 54 единиц техники.
По информации МЧС, в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тонн загрязненного грунта.
Всего же с момента крушения танкеров "Волганефть", по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.
Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.
А на восьми пляжах Севастополя в субботу были обнаружены новые мазутные пятна. Ведется работа по очистке побережья, в Севастополе объявлена ЧС местного значения, а в Крыму – режим ЧС регионального уровня.
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Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
 
КрымОпукКраснодарГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЧерное мореАнапаВолонтерыКерченский проливЭкологияНовости Крыма
 
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