https://crimea.ria.ru/20250103/v-leninskom-rayone-kryma-mazutom-zagryazneno-uzhe-18-km-poberezhya-1143078864.html

В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья

В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья - РИА Новости Крым, 03.01.2025

В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья

В Ленинском районе увеличилась площадь загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T14:35

2025-01-03T14:35

2025-01-03T14:38

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе увеличилась площадь загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России.В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в связи с этим увеличивается группировка сил и средств. Сейчас на месте работают более 100 человек и 12 единиц техники.Ранее в МЧС России сообщали о выявлении незначительного загрязнения нефтепродуктами в селе Яковенково: на 3 000 метрах береговой линии. На месте изначально работали более 50 человек и 7 единиц техники.Позже стало известно, что мазут дошел и до Севастополя: пятно размером 1,5 на 1,5 метра обнаружилина входе в Балаклавскую бухту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницыЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости