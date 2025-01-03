https://crimea.ria.ru/20250103/v-leninskom-rayone-kryma-mazutom-zagryazneno-uzhe-18-km-poberezhya-1143078864.html
В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья
В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья - РИА Новости Крым, 03.01.2025
В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья
В Ленинском районе увеличилась площадь загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T14:35
2025-01-03T14:35
2025-01-03T14:38
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе увеличилась площадь загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России.В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в связи с этим увеличивается группировка сил и средств. Сейчас на месте работают более 100 человек и 12 единиц техники.Ранее в МЧС России сообщали о выявлении незначительного загрязнения нефтепродуктами в селе Яковенково: на 3 000 метрах береговой линии. На месте изначально работали более 50 человек и 7 единиц техники.Позже стало известно, что мазут дошел и до Севастополя: пятно размером 1,5 на 1,5 метра обнаружилина входе в Балаклавскую бухту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницыЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости
В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья
Побережье от села Яковенково до заповедника "Опук" в Крыму загрязнено мазутом
14:35 03.01.2025 (обновлено: 14:38 03.01.2025)