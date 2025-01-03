https://crimea.ria.ru/20250103/likvidatsiya-mazuta-posle-chp-s-tankerami-v-anape-situatsiya-na-utro-pyatnitsy-1143076069.html
Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы
Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы
В Анапе продолжается ликвидация на прибрежной полосе нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. О ситуации на утро... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:08
2025-01-03T12:08
2025-01-03T12:09
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
керчь
керченский пролив
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
анапа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143007921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ed28f6bdbd8f53ed574005b2221e351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Анапе продолжается ликвидация на прибрежной полосе нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. О ситуации на утро пятницы сообщает краевой оперативный штаб.Очистка пляжей"На пляжах Анапы увеличили количество инженерной техники – 3 января только на береговой линии курорта будет работать больше 250 самосвалов и фронтальных погрузчиков", - говорится в сообщении.Такое решение было принято на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края, который возглавил первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.По информации оперштаба, на данный момент ведется уборка 11 участков прибрежной территории Анапы протяженностью в 44 км. За каждым закреплены ответственные, с которыми совместно с министерством ГО и ЧС региона и министерством транспорта и дорожного хозяйства обсудили, какой не хватает техники, чтобы быстрее вывозить с пляжей песок, загрязненный мазутом. Также оптимизирована система доставки людей в труднодоступные прибрежные территории.Кроме того, Игорь Галась поручил проработать с предприятиями Краснодарского края, чтобы привлечь дополнительные самосвалы, погрузчики и вахтовые автобусы повышенной проходимости.Тем временем для оперативной заправки техники в Анапе работают два мобильных дизельных топливозаправщика. Разработан график, по которому они своевременно доставляют топливо, чтобы не допускать перерывов в работе техники.Спасение птицЕсли состояние здоровья пернатых не вызывает у специалистов опасений, то их уже начинают выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение, по информации оперативного штаба, было принято вместе с ведущими экспертами-орнитологами."Поиск и отлов на береговой линии пострадавших пернатых продолжается. Загрязненных мазутом птиц доставляют в пункты, где их очищают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Таких пунктов пять: один в поселке Волна, остальные - в Анапе", - отмечают в операштабе.Все пункты работают круглосуточно. И сейчас решается вопрос о выделении еще одного помещения в поселке Витязево. При этом в оперштабе обращают внимание, что в центрах помощи птицам нужны еще люди, которые будут помогать отмывать пернатых в нефтепродуктов. Присоединиться может любой желающий.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
https://crimea.ria.ru/20250103/v-krymu-snova-vyyavili-zagryaznenie-mazutom-na-3-kilometrakh-beregovoy-linii-1143075688.html
керчь
керченский пролив
анапа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143007921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50b7866e253c12337cf08f5754910fc0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, керчь, керченский пролив, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, анапа, новости
Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы
На пляжах Анапы мазут после ЧП устраняют более 550 единиц техники и 7 тысяч человек
12:08 03.01.2025 (обновлено: 12:09 03.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым.
В Анапе продолжается ликвидация на прибрежной полосе нефтепродуктов после крушения танкеров
в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. О ситуации на утро пятницы сообщает краевой оперативный штаб.
Очистка пляжей
"На пляжах Анапы увеличили количество инженерной техники – 3 января только на береговой линии курорта будет работать больше 250 самосвалов и фронтальных погрузчиков", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края, который возглавил первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.
По информации оперштаба, на данный момент ведется уборка 11 участков прибрежной территории Анапы протяженностью в 44 км. За каждым закреплены ответственные, с которыми совместно с министерством ГО и ЧС региона и министерством транспорта и дорожного хозяйства обсудили, какой не хватает техники, чтобы быстрее вывозить с пляжей песок, загрязненный мазутом. Также оптимизирована система доставки людей в труднодоступные прибрежные территории.
"В целом на уборке пляжей задействовано больше 550 единиц техники и больше 7 тысяч человек – представителей муниципалитетов, сотрудников МЧС, казаков, волонтеров зарегистрированных организаций и добровольцев со всей России", - уточнили в оперштабе.
Кроме того, Игорь Галась поручил проработать с предприятиями Краснодарского края, чтобы привлечь дополнительные самосвалы, погрузчики и вахтовые автобусы повышенной проходимости.
Тем временем для оперативной заправки техники в Анапе работают два мобильных дизельных топливозаправщика. Разработан график, по которому они своевременно доставляют топливо, чтобы не допускать перерывов в работе техники.
Спасение птиц
"Больше 2,5 тысяч пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе1622 птицы передали в центры реабилитации животных", - сообщают в оперштабе.
Если состояние здоровья пернатых не вызывает у специалистов опасений, то их уже начинают выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение, по информации оперативного штаба, было принято вместе с ведущими экспертами-орнитологами.
"Поиск и отлов на береговой линии пострадавших пернатых продолжается. Загрязненных мазутом птиц доставляют в пункты, где их очищают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Таких пунктов пять: один в поселке Волна, остальные - в Анапе", - отмечают в операштабе.
Все пункты работают круглосуточно. И сейчас решается вопрос о выделении еще одного помещения в поселке Витязево. При этом в оперштабе обращают внимание, что в центрах помощи птицам нужны еще люди, которые будут помогать отмывать пернатых в нефтепродуктов. Присоединиться может любой желающий.
26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили
о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов
в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: