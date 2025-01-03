https://crimea.ria.ru/20250103/likvidatsiya-mazuta-posle-chp-s-tankerami-v-anape-situatsiya-na-utro-pyatnitsy-1143076069.html

Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы

Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы

В Анапе продолжается ликвидация на прибрежной полосе нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. О ситуации на утро... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T12:08

2025-01-03T12:08

2025-01-03T12:09

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

керчь

керченский пролив

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

анапа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Анапе продолжается ликвидация на прибрежной полосе нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. О ситуации на утро пятницы сообщает краевой оперативный штаб.Очистка пляжей"На пляжах Анапы увеличили количество инженерной техники – 3 января только на береговой линии курорта будет работать больше 250 самосвалов и фронтальных погрузчиков", - говорится в сообщении.Такое решение было принято на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края, который возглавил первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.По информации оперштаба, на данный момент ведется уборка 11 участков прибрежной территории Анапы протяженностью в 44 км. За каждым закреплены ответственные, с которыми совместно с министерством ГО и ЧС региона и министерством транспорта и дорожного хозяйства обсудили, какой не хватает техники, чтобы быстрее вывозить с пляжей песок, загрязненный мазутом. Также оптимизирована система доставки людей в труднодоступные прибрежные территории.Кроме того, Игорь Галась поручил проработать с предприятиями Краснодарского края, чтобы привлечь дополнительные самосвалы, погрузчики и вахтовые автобусы повышенной проходимости.Тем временем для оперативной заправки техники в Анапе работают два мобильных дизельных топливозаправщика. Разработан график, по которому они своевременно доставляют топливо, чтобы не допускать перерывов в работе техники.Спасение птицЕсли состояние здоровья пернатых не вызывает у специалистов опасений, то их уже начинают выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение, по информации оперативного штаба, было принято вместе с ведущими экспертами-орнитологами."Поиск и отлов на береговой линии пострадавших пернатых продолжается. Загрязненных мазутом птиц доставляют в пункты, где их очищают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Таких пунктов пять: один в поселке Волна, остальные - в Анапе", - отмечают в операштабе.Все пункты работают круглосуточно. И сейчас решается вопрос о выделении еще одного помещения в поселке Витязево. При этом в оперштабе обращают внимание, что в центрах помощи птицам нужны еще люди, которые будут помогать отмывать пернатых в нефтепродуктов. Присоединиться может любой желающий.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет

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керчь

керченский пролив

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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