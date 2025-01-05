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По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве
По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве - РИА Новости Крым, 05.01.2025
По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в результате РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T12:51
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
закон и право
новости
журналистика
военкоры
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донецк
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в результате украинского обстрела на автодороге Донецк-Горловка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Вечером в субботу, 4 января, украинские вооруженные формирования атаковали при помощи беспилотника гражданский автомобиль в районе поселка Красный Партизан в ДНР. В результате от полученных ранений скончался корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов и были ранены четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.В ведомстве также сообщили, что Следственный комитет принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к преступлению.Как ранее передавал пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения. По его словам, это был дрон-камикадзе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, новости, журналистика, военкоры, горловка, донецк, происшествия, обстрелы всу
По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве

СК возбудил дело об убийстве после гибели журналиста Мартемьянова в ходе обстрела ВСУ

12:51 05.01.2025 (обновлено: 13:00 05.01.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в результате украинского обстрела на автодороге Донецк-Горловка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в субботу, 4 января, украинские вооруженные формирования атаковали при помощи беспилотника гражданский автомобиль в районе поселка Красный Партизан в ДНР. В результате от полученных ранений скончался корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов и были ранены четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
"По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 105,167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве также сообщили, что Следственный комитет принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к преступлению.
Как ранее передавал пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения. По его словам, это был дрон-камикадзе.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Закон и правоНовостиЖурналистикаВоенкорыГорловкаДонецкПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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