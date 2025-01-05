https://crimea.ria.ru/20250105/po-faktu-gibeli-zhurnalista-martemyanova-vozbuzhdeno-delo-ob-ubiystve-1143106267.html

По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве

По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве - РИА Новости Крым, 05.01.2025

По факту гибели журналиста Мартемьянова возбуждено дело об убийстве

Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в результате РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T12:51

2025-01-05T12:51

2025-01-05T13:00

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

новости

журналистика

военкоры

горловка

донецк

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в результате украинского обстрела на автодороге Донецк-Горловка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Вечером в субботу, 4 января, украинские вооруженные формирования атаковали при помощи беспилотника гражданский автомобиль в районе поселка Красный Партизан в ДНР. В результате от полученных ранений скончался корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов и были ранены четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.В ведомстве также сообщили, что Следственный комитет принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к преступлению.Как ранее передавал пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения. По его словам, это был дрон-камикадзе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

горловка

донецк

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, новости, журналистика, военкоры, горловка, донецк, происшествия, обстрелы всу