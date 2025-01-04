Рейтинг@Mail.ru
Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250104/odin-zhurnalist-pogib-i-esche-pyatero-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-donbasse-1143098585.html
Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе
Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе
Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще пятеро российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T21:36
2025-01-04T21:47
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
сми
обстрелы всу
горловка
донецк
новости
журналистика
военкоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143098686_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c2b792e198104ff606fc7c87ced93e38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще пятеро российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по автомобилю с журналистами на трассе Горловка – Донецк.Гибель Мартемьянова подтвердили в "Известиях".Как передает пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.По словам журналиста, в результате удара он получил контузию и ссадины на лице. Ранен также журналист РИА Новости Михаил Кевхиев.26 декабря редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции. Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горловка
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143098686_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c9cff3739909b272c6ebfbc179ded7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, сми, обстрелы всу, горловка, донецк, новости, журналистика, военкоры
Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе

На трассе Горловка-Донецк при атаке дрона погиб один журналист и ранены 5 корреспондентов

21:36 04.01.2025 (обновлено: 21:47 04.01.2025)
 
© Фото: Telegram-канал ИзвестийВнештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
Внештатный корреспондент Известий Александр Мартемьянов
© Фото: Telegram-канал Известий
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще пятеро российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по автомобилю с журналистами на трассе Горловка – Донецк.
Гибель Мартемьянова подтвердили в "Известиях".
"Погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов в результате атаки украинского БПЛА по автомобилю на трассе Донецк — Горловка", - сказано в сообщении в Telegram-канале "Известий".
Как передает пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.
"После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", - сказал корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
По словам журналиста, в результате удара он получил контузию и ссадины на лице. Ранен также журналист РИА Новости Михаил Кевхиев.
26 декабря редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции. Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.
13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияСМИОбстрелы ВСУГорловкаДонецкНовостиЖурналистикаВоенкоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:20На дорогах Крыма дежурит спецтехника
22:01Под Симферополем загорелась баня с людьми
21:59Режим ЧС в Севастополе и атака дронов на регионы России: главное за день
21:36Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе
21:36Как ужиться со змеей: совет герпетолога
21:16В Воронеже ввели режим ЧС
21:09На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна
21:01Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы
20:46Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора
20:31Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
20:13Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Воздуха
20:04Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы
19:47В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотник
19:22Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы
19:06Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
18:49Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
18:26ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации
18:04Ждать ли в Крыму полярное сияние после мощной вспышки на Солнце
17:35Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан
17:31Водитель погиб: подробности падения машины в реку в центре Москвы
Лента новостейМолния