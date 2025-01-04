Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе
На трассе Горловка-Донецк при атаке дрона погиб один журналист и ранены 5 корреспондентов
21:36 04.01.2025 (обновлено: 21:47 04.01.2025)
© Фото: Telegram-канал ИзвестийВнештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
© Фото: Telegram-канал Известий
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще пятеро российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по автомобилю с журналистами на трассе Горловка – Донецк.
Гибель Мартемьянова подтвердили в "Известиях".
"Погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов в результате атаки украинского БПЛА по автомобилю на трассе Донецк — Горловка", - сказано в сообщении в Telegram-канале "Известий".
Как передает пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.
"После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", - сказал корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
По словам журналиста, в результате удара он получил контузию и ссадины на лице. Ранен также журналист РИА Новости Михаил Кевхиев.
26 декабря редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции. Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.
13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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