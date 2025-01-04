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Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе

Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Один журналист погиб и еще пятеро ранены при атаке дрона ВСУ в Донбассе

Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще пятеро российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T21:36

2025-01-04T21:36

2025-01-04T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще пятеро российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по автомобилю с журналистами на трассе Горловка – Донецк.Гибель Мартемьянова подтвердили в "Известиях".Как передает пострадавший корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП, украинские войска нанесли удар по автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.По словам журналиста, в результате удара он получил контузию и ссадины на лице. Ранен также журналист РИА Новости Михаил Кевхиев.26 декабря редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции. Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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