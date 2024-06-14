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Военкор НТВ Ивлиев лишился руки - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Военкор НТВ Ивлиев лишился руки
Военкор НТВ Ивлиев лишился руки - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Военкор НТВ Ивлиев лишился руки
Раненный накануне в Горловке военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что в результате обстрела ВСУ остался без руки. Видеообращение из больницы... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T10:11
2024-06-14T10:13
горловка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости сво
алексей ивлиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Раненный накануне в Горловке военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что в результате обстрела ВСУ остался без руки. Видеообращение из больницы опубликовано в Telegram-канале НТВ.Трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы.Позже стало известно, что раненый оператор НТВ Валерий Кожин скончался. Ему было 46 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты На Украине убиты более 70 журналистов
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Новости
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, алексей ивлиев, нтв, новости
Военкор НТВ Ивлиев лишился руки

Раненный в Горловке военкор НТВ Ивлиев остался без руки

10:11 14.06.2024 (обновлено: 10:13 14.06.2024)
 
© НТВКорреспондент НТВ Алексей Ивлиев, раненный в Горловке после удара ВСУ, лишился руки
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, раненный в Горловке после удара ВСУ, лишился руки
© НТВ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Раненный накануне в Горловке военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что в результате обстрела ВСУ остался без руки. Видеообращение из больницы опубликовано в Telegram-канале НТВ.
"Все нормально. Одной руки нет. Но мы – русские, мы прорвемся", - говорит Ивлиев.
Трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы.
Позже стало известно, что раненый оператор НТВ Валерий Кожин скончался. Ему было 46 лет.
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