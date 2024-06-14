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Военкор НТВ Ивлиев лишился руки

Военкор НТВ Ивлиев лишился руки - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Военкор НТВ Ивлиев лишился руки

Раненный накануне в Горловке военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что в результате обстрела ВСУ остался без руки. Видеообращение из больницы... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T10:11

2024-06-14T10:11

2024-06-14T10:13

горловка

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Раненный накануне в Горловке военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что в результате обстрела ВСУ остался без руки. Видеообращение из больницы опубликовано в Telegram-канале НТВ.Трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы.Позже стало известно, что раненый оператор НТВ Валерий Кожин скончался. Ему было 46 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты На Украине убиты более 70 журналистов

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, алексей ивлиев, нтв, новости