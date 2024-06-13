https://crimea.ria.ru/20240613/troe-sotrudnikov-telekanala-ntv-tyazhelo-raneny-v-dnr-1138079509.html
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:27
2024-06-13T13:27
2024-06-13T13:36
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости сво
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
горловка
нтв
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По его информации, все пострадавшие доставлены в больницу Горловки. Подробностей о состоянии раненых к этому моменту нет.28 мая сообщалось, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, его доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты На Украине убиты более 70 журналистов
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_37f68721b66f8cb46b32e5117d16290b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, горловка, нтв, журналистика
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР
Журналист НТВ и двое сотрудников телеканала тяжело ранены в ДНР - мэр Горловки
13:27 13.06.2024 (обновлено: 13:36 13.06.2024)