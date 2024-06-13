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Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:27
2024-06-13T13:36
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости сво
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
горловка
нтв
журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По его информации, все пострадавшие доставлены в больницу Горловки. Подробностей о состоянии раненых к этому моменту нет.28 мая сообщалось, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, его доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты На Украине убиты более 70 журналистов
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, горловка, нтв, журналистика
Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР

Журналист НТВ и двое сотрудников телеканала тяжело ранены в ДНР - мэр Горловки

13:27 13.06.2024 (обновлено: 13:36 13.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", - сообщил он в ТГ-канале.
По его информации, все пострадавшие доставлены в больницу Горловки. Подробностей о состоянии раненых к этому моменту нет.
28 мая сообщалось, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, его доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияНовости СВОСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимГорловкаНТВЖурналистика
 
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