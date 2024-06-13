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Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР

Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР

Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T13:27

2024-06-13T13:27

2024-06-13T13:36

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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горловка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По его информации, все пострадавшие доставлены в больницу Горловки. Подробностей о состоянии раненых к этому моменту нет.28 мая сообщалось, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, его доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты На Украине убиты более 70 журналистов

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, горловка, нтв, журналистика