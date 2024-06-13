https://crimea.ria.ru/20240613/umer-postradavshiy-pri-obstrele-vsu-gorlovki-operator-ntv-1138093358.html

Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВ

Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВ - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВ

Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T19:39

2024-06-13T19:39

2024-06-13T19:57

горловка

новости

валерий кожин

происшествия

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Валерию Кожину было 46 лет. Он начал работать на НТВ в 2006 году – сначала в должности звукооператора-техника, затем – телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории ДНР и ЛНР. Проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Награжден медалью "За Отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).Трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты На Украине убиты более 70 журналистов

горловка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, новости, валерий кожин, происшествия, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу