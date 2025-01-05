https://crimea.ria.ru/20250105/kazanskiy-aeroport-snova-otkryt-dlya-aviasoobscheniya-1143103230.html

Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения

Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения

В Росавиации сообщили, что в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В аэропорту... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T10:53

2025-01-05T10:53

2025-01-05T11:18

росавиация

казань

безопасность

аэропорт

ижевск

нижнекамск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Росавиации сообщили, что в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В аэропорту Ижевска такие же ограничения были сняты с 10:31 мск.В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово).Пять самолетов, направлявшихся в Казань, и один - в Нижнекамск, также совершили посадку на запасных аэродромах.Ранее временные ограничения на полеты, по сообщениям Росавиации, были введены в четырех городах России. Первым ввел ограничения аэропорт Казани, затем Ижевска и еще двух других городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казань

ижевск

нижнекамск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, казань, безопасность, аэропорт, ижевск, нижнекамск