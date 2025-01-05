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Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения
Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения
В Росавиации сообщили, что в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В аэропорту... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T10:53
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росавиация
казань
безопасность
аэропорт
ижевск
нижнекамск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Росавиации сообщили, что в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В аэропорту Ижевска такие же ограничения были сняты с 10:31 мск.В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово).Пять самолетов, направлявшихся в Казань, и один - в Нижнекамск, также совершили посадку на запасных аэродромах.Ранее временные ограничения на полеты, по сообщениям Росавиации, были введены в четырех городах России. Первым ввел ограничения аэропорт Казани, затем Ижевска и еще двух других городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, казань, безопасность, аэропорт, ижевск, нижнекамск
Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения

В трех аэропортах России сняты ограничения на вылет и посадку

10:53 05.01.2025 (обновлено: 11:18 05.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Росавиации сообщили, что в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10:32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В аэропорту Ижевска такие же ограничения были сняты с 10:31 мск.
"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - объясняют в организации.
В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово).
Пять самолетов, направлявшихся в Казань, и один - в Нижнекамск, также совершили посадку на запасных аэродромах.
Ранее временные ограничения на полеты, по сообщениям Росавиации, были введены в четырех городах России. Первым ввел ограничения аэропорт Казани, затем Ижевска и еще двух других городов.
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РосавиацияКазаньБезопасностьАэропортИжевскНижнекамск
 
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