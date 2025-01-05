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Сколько воды накопили водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Сколько воды накопили водохранилища Крыма
Сколько воды накопили водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Сколько воды накопили водохранилища Крыма
В Крыму на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T10:48
2025-01-05T10:48
крым
крымский гидрометцентр
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вода в крыму
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока. Об этом говорится в исследовании Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек – от 25 до 79% нормы."В районе метеорологического пункта Ангарский перевал только раз наблюдался снег высотой 2 см (25% нормы)", - говорится в приведенных данных.Тем не менее, ученые положительно оценивают гидрометеорологические итоги декабря 2024 года. Причиной стали в том числе положительные температуры воздуха в сочетании с выпадением дождей на снежный покров.При этом все же наблюдалось постепенное наполнение водой водохранилищ естественного стока.Общий суммарный объем воды в них к концу декабря 2024 года составил 110,94 млн кубических метров, что на 9,568 млн больше, чем месяц назад, но на 95,106 млн кубометров меньше, чем к началу 2024 года.Ранее завкафедрой "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму" привели данные, что к концу 2024 года водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньше чем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров, что равняется половине объема. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский гидрометцентр, реки крыма, водохранилища крыма, вода в крыму, погода в крыму
Сколько воды накопили водохранилища Крыма

В Крыму постепенно наполняются водохранилища естественного стока

10:48 05.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферопольское водохранилище. Архивное фото
Симферопольское водохранилище. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока. Об этом говорится в исследовании Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек – от 25 до 79% нормы.
"В районе метеорологического пункта Ангарский перевал только раз наблюдался снег высотой 2 см (25% нормы)", - говорится в приведенных данных.
Тем не менее, ученые положительно оценивают гидрометеорологические итоги декабря 2024 года. Причиной стали в том числе положительные температуры воздуха в сочетании с выпадением дождей на снежный покров.
"Значительные запасы грунтовых и карстовых вод способствовали постепенному увеличению водности в бассейнах большинства рек северного предгорья, а в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялся незначительный сток", - говорится в ежемесячном исследовании.
При этом все же наблюдалось постепенное наполнение водой водохранилищ естественного стока.
Общий суммарный объем воды в них к концу декабря 2024 года составил 110,94 млн кубических метров, что на 9,568 млн больше, чем месяц назад, но на 95,106 млн кубометров меньше, чем к началу 2024 года.
Ранее завкафедрой "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму" привели данные, что к концу 2024 года водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньше чем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров, что равняется половине объема. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин.
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