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Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области
Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области
Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке дронов ночью в воскресенье, пострадавших нет, повреждены здания и машины. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T07:10
2025-01-05T07:10
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке дронов ночью в воскресенье, пострадавших нет, повреждены здания и машины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.По его информации, в городе Грайворон с беспилотника сбросили взрывчатку на территорию социального объекта — в здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, вследствие чего в одной квартире выбило окна. А в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Также выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Предварительно, пострадавших нет". - добавил Гладков. В Ростовской области, как сообщалось, силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников. Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако повреждены дома и автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотникДрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия
Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области

В Белгородской области при атаке украинских дронов повреждены здания и автомобили

07:10 05.01.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области
Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке дронов ночью в воскресенье, пострадавших нет, повреждены здания и машины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
По его информации, в городе Грайворон с беспилотника сбросили взрывчатку на территорию социального объекта — в здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, вследствие чего в одной квартире выбило окна.
А в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Также выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Предварительно, пострадавших нет". - добавил Гладков.
В Ростовской области, как сообщалось, силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников. Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако повреждены дома и автомобили.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовостиВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествия
 
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