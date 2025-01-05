https://crimea.ria.ru/20250105/drony-so-vzryvchatkoy-atakovali-tri-naselennykh-punkta-belgorodskoy-oblasti-1143100459.html

Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области

Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке дронов ночью в воскресенье, пострадавших нет, повреждены здания и машины. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T07:10

2025-01-05T07:10

2025-01-05T07:10

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке дронов ночью в воскресенье, пострадавших нет, повреждены здания и машины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.По его информации, в городе Грайворон с беспилотника сбросили взрывчатку на территорию социального объекта — в здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, вследствие чего в одной квартире выбило окна. А в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Также выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Предварительно, пострадавших нет". - добавил Гладков. В Ростовской области, как сообщалось, силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников. Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако повреждены дома и автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотникДрон ВСУ взорвал машину в Шебекино

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия