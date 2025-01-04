https://crimea.ria.ru/20250104/dron-atakoval-semyu-v-zaporozhskoy-oblasti--pogib-10-letniy-rebenok-1143097684.html
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T20:31
2025-01-04T20:31
2025-01-04T20:36
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, атака произошла на трассе Васильевского муниципального округа.Балицкий подчеркнул, что родным будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноВ Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотникСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб 10-летний ребенок – Балицкий
20:31 04.01.2025 (обновлено: 20:36 04.01.2025)