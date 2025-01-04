https://crimea.ria.ru/20250104/dron-atakoval-semyu-v-zaporozhskoy-oblasti--pogib-10-letniy-rebenok-1143097684.html

Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок

Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T20:31

2025-01-04T20:31

2025-01-04T20:36

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, атака произошла на трассе Васильевского муниципального округа.Балицкий подчеркнул, что родным будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноВ Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотникСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область

запорожская область

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости