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Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T20:31
2025-01-04T20:36
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, атака произошла на трассе Васильевского муниципального округа.Балицкий подчеркнул, что родным будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноВ Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотникСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок

В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб 10-летний ребенок – Балицкий

20:31 04.01.2025 (обновлено: 20:36 04.01.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб 10-летний ребенок
В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб 10-летний ребенок
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате атаки родители ранены, а малыш скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, атака произошла на трассе Васильевского муниципального округа.
"В автомобиле ехала семья - родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи", - написал глава области.
Балицкий подчеркнул, что родным будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.
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