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Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T13:33
2025-01-04T13:33
2025-01-04T13:33
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шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.По данным губернатора, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, их доставили в больницу.По словам Гладкова, в результате атаки транспортное средство сильно повреждено.Накануне в результате атаки ВСУ на Шебекино был ранен мирный житель. Ранее мирный житель также был ранен при атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
В Шебекино два мирных жителя ранены при атаке беспилотника ВСУ на авто – Гладков