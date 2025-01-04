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Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино

Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино

Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T13:33

2025-01-04T13:33

2025-01-04T13:33

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.По данным губернатора, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, их доставили в больницу.По словам Гладкова, в результате атаки транспортное средство сильно повреждено.Накануне в результате атаки ВСУ на Шебекино был ранен мирный житель. Ранее мирный житель также был ранен при атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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