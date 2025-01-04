Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250104/dron-vsu-vzorval-mashinu-v-shebekino-1143088720.html
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T13:33
2025-01-04T13:33
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143088509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_78d4ffa8df6643d82edee33b044d4242.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.По данным губернатора, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, их доставили в больницу.По словам Гладкова, в результате атаки транспортное средство сильно повреждено.Накануне в результате атаки ВСУ на Шебекино был ранен мирный житель. Ранее мирный житель также был ранен при атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143088509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_865e4bd80f066c537e54f89a79de2b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино

В Шебекино два мирных жителя ранены при атаке беспилотника ВСУ на авто – Гладков

13:33 04.01.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль
В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал на дороге движущуюся машину с мирными жителями в Шебекино, двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
"У женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения головы и рук", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, их доставили в больницу.
По словам Гладкова, в результате атаки транспортное средство сильно повреждено.
Накануне в результате атаки ВСУ на Шебекино был ранен мирный житель. Ранее мирный житель также был ранен при атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17В Курской области ликвидированы 540 боевиков ВСУ и четыре танка
16:04В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
15:48На Землю обрушилась мощная магнитная буря
15:30Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
15:21Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам
15:15В Севастополе ввели ЧС регионального значения
15:05Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения
14:52Из Грузии депортировали участников протестов в Тбилиси
14:22Крымский мост открыт
14:16В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию
14:09Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:01В центре Москвы машина рухнула в реку
13:52Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки
13:40В Крыму сгорел жилой дом
13:33Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
13:25Воздушная тревога объявлена в Севастополе
13:21Крымский мост закрыли
13:14Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника
13:05ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек
12:43В Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазута
Лента новостейМолния