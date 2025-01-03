https://crimea.ria.ru/20250103/belgorodskaya-oblast-snova-atakovana-vsu-ranen-mirnyy-zhitel-1143076478.html

Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель

Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T12:27

2025-01-03T12:27

2025-01-03T12:27

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

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ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации губернатора, на повреждено бетонное ограждение одном из предприятий в Шебекино и две "ГАЗели". Ангар производственного предприятия в поселке Маслова Пристань также получил повреждения в результате атаки беспилотника.На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.Ранее стало известно, что мирный житель был ранен в Белгородском районе в селе Ясные Зори.Минобороны РФ в пятницу утром сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, два из них над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеТри мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьРебенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом

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белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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