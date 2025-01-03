Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250103/belgorodskaya-oblast-snova-atakovana-vsu-ranen-mirnyy-zhitel-1143076478.html
Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель
Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель
Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:27
2025-01-03T12:27
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
обстрелы всу
ситуация в курской области после нападения всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации губернатора, на повреждено бетонное ограждение одном из предприятий в Шебекино и две "ГАЗели". Ангар производственного предприятия в поселке Маслова Пристань также получил повреждения в результате атаки беспилотника.На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.Ранее стало известно, что мирный житель был ранен в Белгородском районе в селе Ясные Зори.Минобороны РФ в пятницу утром сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, два из них над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеТри мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьРебенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, новости
Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель

Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области

12:27 03.01.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела города Шебекино ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается" - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации губернатора, на повреждено бетонное ограждение одном из предприятий в Шебекино и две "ГАЗели". Ангар производственного предприятия в поселке Маслова Пристань также получил повреждения в результате атаки беспилотника.
На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что мирный житель был ранен в Белгородском районе в селе Ясные Зори.
Минобороны РФ в пятницу утром сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, два из них над территорией Белгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом
 
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьОбстрелы ВСУСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Погиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
12:47Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
12:31Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
12:27Белгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный житель
12:15Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной
12:08Ликвидация мазута после ЧП с танкерами в Анапе: ситуация на утро пятницы
11:48В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии
11:31Часть Симферополя осталась без электроэнергии
11:03Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза
10:54"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе
10:35Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря
10:18СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
10:03Крымский мост сейчас: снова растет очередь
09:45В Крыму раненого туриста сняли с Языка тролля
09:38Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель
09:11Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
08:33Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция
08:18Атака ВСУ на шесть регионов России - что известно
07:02Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
Лента новостейМолния