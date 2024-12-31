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ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 31.12.2024

ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие

ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T15:29

2024-12-31T15:29

2024-12-31T15:29

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обстрелы белгородской области

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате прилета снарядов в городе различные повреждения зафиксированы в 13 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Также посечены осколками четыре легковых автомобиля.Кроме того, в гаражном кооперативе повреждены фасады, ворота в двух гаражах и перебита линия электропередачи. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрация работают на местах.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков