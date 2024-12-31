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ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 31.12.2024
ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T15:29
2024-12-31T15:29
россия
новости
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате прилета снарядов в городе различные повреждения зафиксированы в 13 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Также посечены осколками четыре легковых автомобиля.Кроме того, в гаражном кооперативе повреждены фасады, ворота в двух гаражах и перебита линия электропередачи. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрация работают на местах.
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россия, новости, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков
ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие

При обстреле ВСУ города Шебекино ранен мужчина - Гладков

15:29 31.12.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГород Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ
Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. По информации медиков, состояние у пострадавшего удовлетворительное. После оказания медицинской помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение", - рассказал он.
В результате прилета снарядов в городе различные повреждения зафиксированы в 13 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Также посечены осколками четыре легковых автомобиля.
Кроме того, в гаражном кооперативе повреждены фасады, ворота в двух гаражах и перебита линия электропередачи. Информация о последствиях уточняется.
Оперативные службы и администрация работают на местах.
 
РоссияНовостиОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВячеслав Гладков
 
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