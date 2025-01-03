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В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек
В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2025
В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек
В массовом ДТП на автодороге Астана-Петропавловск, в котором столкнулись 95 транспортных средств, пострадали 12 человек. Об этом сообщает оператор автомобильных РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T16:33
2025-01-03T16:33
новости
казахстан
дтп
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В массовом ДТП на автодороге Астана-Петропавловск, в котором столкнулись 95 транспортных средств, пострадали 12 человек. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале.По информации "КазАвтоЖол", из 95 автомобилей извлечены 14 единиц. 30 транспортных средств покинули место аварии своим ходом, еще 49 транспортных средств остаются на месте ДТП.В помощи участвуют 14 единиц специальной техники и 20 человек персонала.Планируется, что к 22.00 по местному времени движение снова будет открыто.По первоначальной информации, в ДТП попали 40 машин. Сейчас, по данным оператора автодорог, на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол".Позже стало известно, что столкнулись 95 транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовом ДТП на "Тавриде" в Крыму столкнулись 19 машин – ранены троеМассовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, казахстан, дтп, происшествия, в мире
В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек

12 человек пострадали в массовом ДТП в Казахстане

16:33 03.01.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В массовом ДТП на автодороге Астана-Петропавловск, в котором столкнулись 95 транспортных средств, пострадали 12 человек. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале.
"В результате ДТП пострадало 12 человек, которые были доставлены в районную больницу. Также 15 человек размещены в пунктах обогрева в городе Акколь", - говорится в сообщении.
По информации "КазАвтоЖол", из 95 автомобилей извлечены 14 единиц. 30 транспортных средств покинули место аварии своим ходом, еще 49 транспортных средств остаются на месте ДТП.
В помощи участвуют 14 единиц специальной техники и 20 человек персонала.
Планируется, что к 22.00 по местному времени движение снова будет открыто.
По первоначальной информации, в ДТП попали 40 машин. Сейчас, по данным оператора автодорог, на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол".Позже стало известно, что столкнулись 95 транспортных средств.
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