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В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек

В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2025

В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек

В массовом ДТП на автодороге Астана-Петропавловск, в котором столкнулись 95 транспортных средств, пострадали 12 человек. Об этом сообщает оператор автомобильных РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T16:33

2025-01-03T16:33

2025-01-03T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В массовом ДТП на автодороге Астана-Петропавловск, в котором столкнулись 95 транспортных средств, пострадали 12 человек. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале.По информации "КазАвтоЖол", из 95 автомобилей извлечены 14 единиц. 30 транспортных средств покинули место аварии своим ходом, еще 49 транспортных средств остаются на месте ДТП.В помощи участвуют 14 единиц специальной техники и 20 человек персонала.Планируется, что к 22.00 по местному времени движение снова будет открыто.По первоначальной информации, в ДТП попали 40 машин. Сейчас, по данным оператора автодорог, на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол".Позже стало известно, что столкнулись 95 транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В массовом ДТП на "Тавриде" в Крыму столкнулись 19 машин – ранены троеМассовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, казахстан, дтп, происшествия, в мире