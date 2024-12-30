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В массовом ДТП на "Тавриде" в Крыму столкнулись 19 машин – ранены трое

В массовом ДТП на "Тавриде" в Крыму столкнулись 19 машин – ранены трое - РИА Новости Крым, 30.12.2024

В массовом ДТП на "Тавриде" в Крыму столкнулись 19 машин – ранены трое

Три человека пострадали в столкновении 19 машин на трассе "Таврида" в Симферопольском районе. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T12:03

2024-12-30T12:03

2024-12-30T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в столкновении 19 машин на трассе "Таврида" в Симферопольском районе. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.О массовой аварии в районе села Чистенькое под Симферополем РИА Новости Крым в сообщили в республиканском Главке МЧС России. Отмечалось, что в ДТП пострадали люди.Как добавили в республиканской прокуратуре, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Судя по опубликованным фото, из-за тумана столкнулись легковые и грузовые автомобили.По данным МЧС России, на месте работают девять специалистов и три единицы техники чрезвычайного ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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