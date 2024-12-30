В массовом ДТП на "Тавриде" в Крыму столкнулись 19 машин – ранены трое
На трассе "Таврида" в Крыму при столкновении 19 машин пострадали три человека
12:03 30.12.2024 (обновлено: 12:14 30.12.2024)
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в столкновении 19 машин на трассе "Таврида" в Симферопольском районе. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
О массовой аварии в районе села Чистенькое под Симферополем РИА Новости Крым в сообщили в республиканском Главке МЧС России. Отмечалось, что в ДТП пострадали люди.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
"По предварительным данным, 30 декабря около в 8:40 на автодороге Дубки – Левадки вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий (тумана) произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Предварительно пострадал три человека", - сказано сообщении.
Как добавили в республиканской прокуратуре, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Судя по опубликованным фото, из-за тумана столкнулись легковые и грузовые автомобили.
По данным МЧС России, на месте работают девять специалистов и три единицы техники чрезвычайного ведомства.
© МЧС РоссииМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
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Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© МЧС России
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
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Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© МЧС РоссииМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
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Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© МЧС России
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
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Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
5 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
6 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
7 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
1 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© МЧС России
2 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
3 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© МЧС России
4 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
5 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
6 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
7 из 7
Массовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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