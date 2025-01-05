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Какой сегодня праздник: 5 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Какой сегодня праздник: 5 января
Какой сегодня праздник: 5 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Какой сегодня праздник: 5 января
Пятого января в мире - Международный разгрузочный день, а все любители уютных посиделок рассказывают маленькие истории. Также в этот день родился японский... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-05T00:00
2025-01-04T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пятого января в мире - Международный разгрузочный день, а все любители уютных посиделок рассказывают маленькие истории. Также в этот день родился японский аниме-режиссер Хаяо Миядзаки.Что празднуют в миреДолгие годы во многих странах мира Новый год отмечается в первую очередь обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. За несколько дней празднований организм легко набирает 3-5 кг. Самое время устроить перерыв в безудержном обжорстве. К тому же, и повод есть - Международный разгрузочный день.Как скрасить разгрузочный день и провести его весело и занятно? Очень просто: сегодня в мире еще и День маленьких историй. Прекрасный повод заварить зеленый или травяной чай, уютно устроиться на диване или прямо на мягком ковре и делиться друг с другом смешными и душевными историями из жизни.В Белоруссии 5 января поздравляют людей нужной и важной сферы деятельности - соцработников. Сегодня у них День работников социальной защиты. В Китае сегодня проводят Фестиваль льда и снега, в Сербии отмечают народный праздник — Туциндан, или первый день празднования Рождества. Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла, Василия.Знаменательные событияВ 1731 году в Москве зажгли первые уличные фонари. Всего в столице было установлено 520 масляных светильников.В 1762 году на российский престол вступил Петр III – внук Петра I, муж императрицы Екатерины II.В 1942 году советский морской десант высадился в Евпатории, началось зимнее наступление Красной Армии.К 1956 году в Антарктиду была доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция института Академии наук СССР.Кто родилсяВ 1932 году на свет появился итальянский писатель Умберто Эко. Он отличался широким кругом интересов: философия, семиотика, медиевистика, изучал жизнь и творчество философа Фомы Аквинского. Книги Эко являются продолжением его научных трудов. Среди них: "Имя розы", "Остров накануне", "Баудолино", "Нулевой километр" и другие.84 года исполняется японскому аниме-режиссеру Хаяо Миядзаки. В 1985 году он совместно с Исао Такахата основал анимационную студию Studio Ghibli. Наиболее известные ленты: "Навсикая из Долины Ветров", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками". В 2014 году Миядзаки получил внеконкурсного "Оскара" "за оказание глубокого влияния на мировую анимацию".Также 5 января родились американские музыкант Мерилин Мэнсон и актер Брэдли Купер, российские футболист Олег Веретенников и автогонщик Владимир Чагин, греческий певец Сакис Рувас и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты, крым, в мире, россия, история, белоруссия, япония
Какой сегодня праздник: 5 января

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 5 января

00:00 05.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пятого января в мире - Международный разгрузочный день, а все любители уютных посиделок рассказывают маленькие истории. Также в этот день родился японский аниме-режиссер Хаяо Миядзаки.

Что празднуют в мире

Долгие годы во многих странах мира Новый год отмечается в первую очередь обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. За несколько дней празднований организм легко набирает 3-5 кг. Самое время устроить перерыв в безудержном обжорстве. К тому же, и повод есть - Международный разгрузочный день.
Как скрасить разгрузочный день и провести его весело и занятно? Очень просто: сегодня в мире еще и День маленьких историй. Прекрасный повод заварить зеленый или травяной чай, уютно устроиться на диване или прямо на мягком ковре и делиться друг с другом смешными и душевными историями из жизни.
В Белоруссии 5 января поздравляют людей нужной и важной сферы деятельности - соцработников. Сегодня у них День работников социальной защиты. В Китае сегодня проводят Фестиваль льда и снега, в Сербии отмечают народный праздник — Туциндан, или первый день празднования Рождества.
Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла, Василия.

Знаменательные события

В 1731 году в Москве зажгли первые уличные фонари. Всего в столице было установлено 520 масляных светильников.
В 1762 году на российский престол вступил Петр III – внук Петра I, муж императрицы Екатерины II.
В 1942 году советский морской десант высадился в Евпатории, началось зимнее наступление Красной Армии.
К 1956 году в Антарктиду была доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция института Академии наук СССР.

Кто родился

В 1932 году на свет появился итальянский писатель Умберто Эко. Он отличался широким кругом интересов: философия, семиотика, медиевистика, изучал жизнь и творчество философа Фомы Аквинского. Книги Эко являются продолжением его научных трудов. Среди них: "Имя розы", "Остров накануне", "Баудолино", "Нулевой километр" и другие.
84 года исполняется японскому аниме-режиссеру Хаяо Миядзаки. В 1985 году он совместно с Исао Такахата основал анимационную студию Studio Ghibli. Наиболее известные ленты: "Навсикая из Долины Ветров", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками". В 2014 году Миядзаки получил внеконкурсного "Оскара" "за оказание глубокого влияния на мировую анимацию".
Также 5 января родились американские музыкант Мерилин Мэнсон и актер Брэдли Купер, российские футболист Олег Веретенников и автогонщик Владимир Чагин, греческий певец Сакис Рувас и другие.
 
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