https://crimea.ria.ru/20250104/sekret-olive-kraevedy-uznali-krymskuyu-taynu-frantsuzskogo-restoratora-1126099076.html

Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора

Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора

Имя ресторатора Люсьена Оливье окутано тайнами и легендами, достоверной информации о нем немного, и даже то, что французу принадлежит авторство рецепта... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T20:46

2025-01-04T20:46

2025-01-04T20:46

радио "спутник в крыму"

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

ялта

культура

общество

франция

кулинария

лариса лысова

новый год 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/09/1119239701_0:20:1620:931_1920x0_80_0_0_a42a82e9e40b8f6e188341953a8289ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости Крым. Имя ресторатора Люсьена Оливье окутано тайнами и легендами, достоверной информации о нем немного, и даже то, что французу принадлежит авторство рецепта знаменитого салата, является всего лишь мифом. Зато историкам теперь достоверно известно — Люсьен бывал в Крыму. О том, как удалось установить этот факт, и о других деталях биографии легендарного повара в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала журналист, историк и музейный работник Лариса Лысова.Краевед из Алушты раскрыл загадку"Говорить об оливье в преддверии Нового года уместно всегда, но особенно — в последнее время, когда в историко-краеведческом сообществе Крыма случился "взрыв": мы узнали, что ресторатор Люсьен Оливье бывал в Крыму", — говорит Лысова.По ее словам, открытие принадлежит алуштинскому краеведу Анне Сироткиной, которая случайно нашла в метрических книгах ялтинского собора Иоанна Златоуста записи о некоем Люсьене Оливье, скончавшемся в Ялте 14 ноября 1883 года.Повар Люсьен ОливьеНесмотря на всю популярность его фигуры, оказалось, с жизнью Люсьена Оливье связано огромное количество загадок и домыслов. Чтобы восстановить истину, крымские краеведы принялись собирать информацию по крупицам – в архивах, старинных кулинарных книгах, по воспоминаниям современников. Помогли и зарубежные коллеги. В том числе французский специалист по истории кулинарии Николя де ла Бретеш."Когда мы подробнее разобрались, оказалось что даже портрет Люсьена Оливье, который тиражируется во всех источниках, не соответствует действительности. Были мнения, что его вообще не существовало. Однако это неправда — Оливье реальная историческая персона", — констатирует краевед.Как удалось установить, 16-летний безусый юнец Люсьен прибыл из Франции в Москву и поселился в доме своего родственника Иосифа Оливье. После войны 1812 года русская повестка стала модной в Европе: из Франции в Российскую империю потянулись многие французы, в том числе гувернеры, парикмахеры, провизоры и повара. Среди них Люсьен, который в итоге сумел завоевать российский кулинарный Олимп.Оригинальный рецепт салатаИ приглашает всех желающих в ялтинскую библиотеку имени Чехова, где 24 февраля всем желающим расскажут подробности о жизни Люсьена Оливье, проведут по местам, связанным с именем великого ресторатора, и даже накормят настоящим оливье по-французски.Кстати, подлинный рецепт выглядит так: мясо двух рябчиков и 25-ти раков, полкило говяжьего языка, четыре картофелины, столько же маринованных огурцов и пучок зеленого лука нужно измельчить, прибавить к ним по три ложки каперсов и оливок без косточек, 100 граммов черной икры. Заправить все соусом "Провансаль" на основе оливкового масла, яичных желтков, горчицы с добавлением уксуса, вустерского соуса и лимонного сока. В тарелку следует также положить кубики ланспика – застывшего прозрачного мясного бульона. Приятного аппетита!Читайте также на РИА Новости Крым:Артисты, художники, герои – кто родился в Новый годЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не толькоКак оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев

https://crimea.ria.ru/20231227/olive-po-krymski-vo-skolko-oboydutsya-produkty-dlya-novogodnego-salata-1133846103.html

https://crimea.ria.ru/20250103/Olive-izvestnyy-i-neizvestnyy-samyy-russkiy-salat-v-mire_-1117806024.html

крым

ялта

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в истории: секреты, факты, фото, ялта, культура, общество, франция, кулинария, лариса лысова, новый год 2025