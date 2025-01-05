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Энергоснабжение на Кубани восстановлено - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Энергоснабжение на Кубани восстановлено
Энергоснабжение на Кубани восстановлено - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Энергоснабжение на Кубани восстановлено
Энергетики Адыгейского филиала Россети Кубань восстановили подачу электроэнергии потребителям Апшеронска, где ночью произошло локальное технарушение на... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T15:11
2025-01-05T15:24
кубань
краснодарский край
россети
отключение электроэнергии
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Энергетики Адыгейского филиала Россети Кубань восстановили подачу электроэнергии потребителям Апшеронска, где ночью произошло локальное технарушение на энергообъекте.Как сказано в информационном сообщении, технологическое нарушение устраняли более 15 бригад оперативно-ремонтного персонала Адыгейских электрических сетей. Для электроснабжения жителей и социально значимых объектов было использовано 25 дизельных генераторов.Авария случилась ночью 5 января. Массовое отключение электроэнергии произошло в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях.Всего во время аварии без электроснабжения в Краснодарском крае находились ориентировочно 55 тысяч человек. По факту происшествия прокуратура Апшеронского района начала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, россети, отключение электроэнергии, электроэнергия
Энергоснабжение на Кубани восстановлено

На Кубани возобновили подачу электричества

15:11 05.01.2025 (обновлено: 15:24 05.01.2025)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Энергетики Адыгейского филиала Россети Кубань восстановили подачу электроэнергии потребителям Апшеронска, где ночью произошло локальное технарушение на энергообъекте.
Как сказано в информационном сообщении, технологическое нарушение устраняли более 15 бригад оперативно-ремонтного персонала Адыгейских электрических сетей. Для электроснабжения жителей и социально значимых объектов было использовано 25 дизельных генераторов.

"В настоящее время отрабатываются отдельные заявки абонентов по сети 0,4 кВ в предгорных поселках района. На потребительских сетях работы выполняют специалисты смежной территориально-сетевой организации", - говорится в сообщении организации.

Авария случилась ночью 5 января. Массовое отключение электроэнергии произошло в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях.
Всего во время аварии без электроснабжения в Краснодарском крае находились ориентировочно 55 тысяч человек. По факту происшествия прокуратура Апшеронского района начала проверку.
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КубаньКраснодарский крайРоссетиОтключение электроэнергииЭлектроэнергия
 
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