Энергоснабжение на Кубани восстановлено
На Кубани возобновили подачу электричества
15:11 05.01.2025 (обновлено: 15:24 05.01.2025)
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Энергетики Адыгейского филиала Россети Кубань восстановили подачу электроэнергии потребителям Апшеронска, где ночью произошло локальное технарушение на энергообъекте.
Как сказано в информационном сообщении, технологическое нарушение устраняли более 15 бригад оперативно-ремонтного персонала Адыгейских электрических сетей. Для электроснабжения жителей и социально значимых объектов было использовано 25 дизельных генераторов.
"В настоящее время отрабатываются отдельные заявки абонентов по сети 0,4 кВ в предгорных поселках района. На потребительских сетях работы выполняют специалисты смежной территориально-сетевой организации", - говорится в сообщении организации.
Авария случилась ночью 5 января. Массовое отключение электроэнергии произошло в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях.
Всего во время аварии без электроснабжения в Краснодарском крае находились ориентировочно 55 тысяч человек. По факту происшествия прокуратура Апшеронского района начала проверку.
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