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Энергоснабжение на Кубани восстановлено

Энергоснабжение на Кубани восстановлено - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Энергоснабжение на Кубани восстановлено

Энергетики Адыгейского филиала Россети Кубань восстановили подачу электроэнергии потребителям Апшеронска, где ночью произошло локальное технарушение на... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T15:11

2025-01-05T15:11

2025-01-05T15:24

кубань

краснодарский край

россети

отключение электроэнергии

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Энергетики Адыгейского филиала Россети Кубань восстановили подачу электроэнергии потребителям Апшеронска, где ночью произошло локальное технарушение на энергообъекте.Как сказано в информационном сообщении, технологическое нарушение устраняли более 15 бригад оперативно-ремонтного персонала Адыгейских электрических сетей. Для электроснабжения жителей и социально значимых объектов было использовано 25 дизельных генераторов.Авария случилась ночью 5 января. Массовое отключение электроэнергии произошло в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях.Всего во время аварии без электроснабжения в Краснодарском крае находились ориентировочно 55 тысяч человек. По факту происшествия прокуратура Апшеронского района начала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, россети, отключение электроэнергии, электроэнергия