Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура
На Кубани без свет из-за аварии около 55 тысяч человек - прокуратура края
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. По предварительным данным, численность населения, оставшегося без электроэнергии в Краснодарском крае, ориентировочно составляет 55 тысяч человек, прокуратура Апшеронского района начала проверку.
"В связи с произошедшей в 1:55 5 января аварией на подстанции, произошло массовое отключение электроэнергии в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях. По предварительным данным численность населения, оставшегося без электроэнергии, ориентировочно составляет 55 тыс. человек", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данному факту надзорным ведомством организована проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Утром в воскресенье оперштаб Кубани сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Для части потребителей восстановили энергоснабжение по резервным схемам.
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