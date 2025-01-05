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Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура
Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура
По предварительным данным, численность населения, оставшегося без электроэнергии в Краснодарском крае, ориентировочно составляет 55 тысяч человек, прокуратура... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T11:39
2025-01-05T11:39
краснодарский край
новости
отключение электроэнергии
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. По предварительным данным, численность населения, оставшегося без электроэнергии в Краснодарском крае, ориентировочно составляет 55 тысяч человек, прокуратура Апшеронского района начала проверку.По данному факту надзорным ведомством организована проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.Утром в воскресенье оперштаб Кубани сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Для части потребителей восстановили энергоснабжение по резервным схемам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, новости, отключение электроэнергии, происшествия, кубань
Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура

На Кубани без свет из-за аварии около 55 тысяч человек - прокуратура края

11:39 05.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. По предварительным данным, численность населения, оставшегося без электроэнергии в Краснодарском крае, ориентировочно составляет 55 тысяч человек, прокуратура Апшеронского района начала проверку.
"В связи с произошедшей в 1:55 5 января аварией на подстанции, произошло массовое отключение электроэнергии в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы, расположенных в городе Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях. По предварительным данным численность населения, оставшегося без электроэнергии, ориентировочно составляет 55 тыс. человек", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данному факту надзорным ведомством организована проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Утром в воскресенье оперштаб Кубани сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Для части потребителей восстановили энергоснабжение по резервным схемам.
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Краснодарский крайНовостиОтключение электроэнергииПроисшествияКубань
 
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