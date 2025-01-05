https://crimea.ria.ru/20250105/bez-sveta-na-kubani-okolo-55-tysyach-chelovek---prokuratura-1143104103.html

Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура

Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура

По предварительным данным, численность населения, оставшегося без электроэнергии в Краснодарском крае, ориентировочно составляет 55 тысяч человек, прокуратура... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T11:39

2025-01-05T11:39

2025-01-05T11:39

краснодарский край

новости

отключение электроэнергии

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. По предварительным данным, численность населения, оставшегося без электроэнергии в Краснодарском крае, ориентировочно составляет 55 тысяч человек, прокуратура Апшеронского района начала проверку.По данному факту надзорным ведомством организована проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.Утром в воскресенье оперштаб Кубани сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Для части потребителей восстановили энергоснабжение по резервным схемам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, отключение электроэнергии, происшествия, кубань