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Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T09:37
2025-01-05T09:37
2025-01-05T09:37
краснодарский край
кубань
отключение электроэнергии
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом сообщает предприятие "Россети Кубань".В настоящее время специалисты Адыгейского филиала организации продолжают устранять технологическое нарушение на энергообъекте.Утром в воскресенье краевой оперштаб сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, кубань, отключение электроэнергии, новости, происшествия
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
В Краснодарском крае частично восстановили электроснабжение по резервным схемам