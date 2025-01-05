https://crimea.ria.ru/20250105/chast-otklyuchennykh-abonentov-na-kubani-poluchayut-svet-po-rezervnoy-skheme-1143101566.html

Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме

Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме

Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T09:37

2025-01-05T09:37

2025-01-05T09:37

краснодарский край

кубань

отключение электроэнергии

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом сообщает предприятие "Россети Кубань".В настоящее время специалисты Адыгейского филиала организации продолжают устранять технологическое нарушение на энергообъекте.Утром в воскресенье краевой оперштаб сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, отключение электроэнергии, новости, происшествия