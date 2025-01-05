Рейтинг@Mail.ru
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250105/chast-otklyuchennykh-abonentov-na-kubani-poluchayut-svet-po-rezervnoy-skheme-1143101566.html
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T09:37
2025-01-05T09:37
краснодарский край
кубань
отключение электроэнергии
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_cda7979c5c17906ce284b784f0567fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом сообщает предприятие "Россети Кубань".В настоящее время специалисты Адыгейского филиала организации продолжают устранять технологическое нарушение на энергообъекте.Утром в воскресенье краевой оперштаб сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_12:0:545:400_1920x0_80_0_0_1f6a36a32ed3900c937d88fa31e08687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, отключение электроэнергии, новости, происшествия
Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме

В Краснодарском крае частично восстановили электроснабжение по резервным схемам

09:37 05.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛиния электропередачи Джанкой – Мелитополь
Линия электропередачи Джанкой – Мелитополь
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Для части потребителей в Краснодарском крае, где из-за аварии без света остались Апшеронск и два села, восстановили энергоснабжение по резервным схемам. Об этом сообщает предприятие "Россети Кубань".
В настоящее время специалисты Адыгейского филиала организации продолжают устранять технологическое нарушение на энергообъекте.
"На период проведения восстановительных работ для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов и бытовых потребителей будут задействованы передвижные резервные источники электроснабжения. Электроснабжение части потребителей уже восстановлено по резервным схемам", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье краевой оперштаб сообщил, что в результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайКубаньОтключение электроэнергииНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
11:39Без света на Кубани около 55 тысяч человек - прокуратура
11:24Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область
10:53Аэропорты Казани и Ижевска снова открыты для авиасообщения
10:48Сколько воды накопили водохранилища Крыма
10:3383 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
10:16Временные ограничения введены еще в трех аэропортах России
09:37Часть отключенных абонентов на Кубани получают свет по резервной схеме
09:29Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
08:56О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта
08:39Город и два села на Кубани без света из-за аварии
08:29Аэропорт Казани закрыт в целях безопасности
08:13Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
07:58Магнитная буря началась на Земле
07:43Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь
07:10Дроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской области
07:02Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество
06:31ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
00:01В воскресенье на Крым обрушатся мокрый снег и ветер
00:00Какой сегодня праздник: 5 января
Лента новостейМолния