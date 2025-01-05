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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T15:09
2025-01-05T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.Вертолет санавиации не смог вылететь за пострадавшими из-за сложных погодных условий. В помощь коллегам из Петрозаводска отправилась врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, добавил министр.Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека. Ранее сообщалось о семи пострадавших, трое из которых госпитализированы.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Установлено, что водитель не справился с управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, карелия, происшествия, новости, россия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии - минздрав

15:09 05.01.2025 (обновлено: 15:14 05.01.2025)
 
© МЧС РоссииЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
"Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое – в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести", - написал он в Telegram.
Вертолет санавиации не смог вылететь за пострадавшими из-за сложных погодных условий. В помощь коллегам из Петрозаводска отправилась врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, добавил министр.
Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека. Ранее сообщалось о семи пострадавших, трое из которых госпитализированы.
Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.
СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Установлено, что водитель не справился с управлением.
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