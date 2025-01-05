https://crimea.ria.ru/20250105/chislo-postradavshikh-v-dtp-s-avtobusom-v-karelii-vyroslo-do-14-chelovek-1143109619.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T15:09

2025-01-05T15:09

2025-01-05T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.Вертолет санавиации не смог вылететь за пострадавшими из-за сложных погодных условий. В помощь коллегам из Петрозаводска отправилась врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, добавил министр.Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека. Ранее сообщалось о семи пострадавших, трое из которых госпитализированы.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Установлено, что водитель не справился с управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дтп, карелия, происшествия, новости, россия