Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии - минздрав
15:09 05.01.2025 (обновлено: 15:14 05.01.2025)
© МЧС РоссииЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
"Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое – в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести", - написал он в Telegram.
Вертолет санавиации не смог вылететь за пострадавшими из-за сложных погодных условий. В помощь коллегам из Петрозаводска отправилась врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, добавил министр.
Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека. Ранее сообщалось о семи пострадавших, трое из которых госпитализированы.
Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.
СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Установлено, что водитель не справился с управлением.
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