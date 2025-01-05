https://crimea.ria.ru/20250105/tri-cheloveka-gospitalizirovany-posle-dtp-s-avtobusom-v-karelii-1143108054.html

Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T14:27

2025-01-05T14:27

2025-01-05T14:28

дтп

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карелия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию публикует МЧС России.По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, у пострадавших переломы конечностей, травма грудной клетки. Это - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф готовится к вылету за пострадавшими, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре. Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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