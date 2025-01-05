https://crimea.ria.ru/20250105/tri-cheloveka-gospitalizirovany-posle-dtp-s-avtobusom-v-karelii-1143108054.html
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии
Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:27
2025-01-05T14:27
2025-01-05T14:28
дтп
происшествия
карелия
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143107937_0:81:1179:744_1920x0_80_0_0_1c6fda952f5ec2107dbc98b5217eef05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию публикует МЧС России.По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, у пострадавших переломы конечностей, травма грудной клетки. Это - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф готовится к вылету за пострадавшими, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре. Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
карелия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143107937_41:0:1140:824_1920x0_80_0_0_7d895c650f3a8637575544b61c7e6a61.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, карелия, новости, россия, видео
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии
После ДТП с автобусом в Карелии трое пострадавших госпитализированы - МЧС
14:27 05.01.2025 (обновлено: 14:28 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию публикует МЧС России.
"По последним данным, в ДТП пострадали 7 человек, из них трое госпитализированы. Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, у пострадавших переломы конечностей, травма грудной клетки. Это - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.
Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф готовится к вылету за пострадавшими, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре.
Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся
. В салоне находились 43 человека.
Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.