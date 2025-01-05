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Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии
Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию публикует МЧС России.По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, у пострадавших переломы конечностей, травма грудной клетки. Это - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф готовится к вылету за пострадавшими, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре. Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, происшествия, карелия, новости, россия, видео
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

После ДТП с автобусом в Карелии трое пострадавших госпитализированы - МЧС

14:27 05.01.2025 (обновлено: 14:28 05.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Трое пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализированы, для пассажиров развернули пункт временного размещения. Уточненную информацию публикует МЧС России.

"По последним данным, в ДТП пострадали 7 человек, из них трое госпитализированы. Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, у пострадавших переломы конечностей, травма грудной клетки. Это - жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.
Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф готовится к вылету за пострадавшими, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре.
Авария произошла в Питкярантском районе Карелии утром в воскресенье. Автобус с туристами из разных регионов России съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 43 человека.
Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП.
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