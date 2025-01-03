https://crimea.ria.ru/20250103/massovoe-dtp-v-kazakhstane-kolichestvo-stolknuvshikhsya-mashin-vyroslo-do-95-1143079170.html

Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95

Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95 - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95

Число столкнувшихся в массовом ДТП в Казахстане машин выросло до 95. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T15:07

2025-01-03T15:07

2025-01-03T15:09

казахстан

новости

дтп

происшествия

в мире

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/03/1143079319_471:505:1280:960_1920x0_80_0_0_6b07023e86e3f05babf3b430836c213d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Число столкнувшихся в массовом ДТП в Казахстане машин выросло до 95. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале.Оператор автодорог уточнил, что из-за ухудшения погодных условий 3 января 2025 года в 07:20 на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (км 18–232) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.Когда погодные условия улучшились и была расчищена дорога, движение в сторону города Астана организовали под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол".Однако, произошло массовое столкновение машин. По первоначальной информации, в ДТП попали 40 машин. Сейчас, по данным оператора автодорог, на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол"."Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора", - уточняют в "КазАвтоЖол".На данном участке дороги снова ограничили движение для всех транспортных средств.30 декабря прошлого года на трассе "Таврида" в Симферопольском районе столкнулись 19 машин. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиляМассовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, новости, дтп, происшествия, в мире, погода