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Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95
Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95 - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95
Число столкнувшихся в массовом ДТП в Казахстане машин выросло до 95. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T15:07
2025-01-03T15:07
2025-01-03T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Число столкнувшихся в массовом ДТП в Казахстане машин выросло до 95. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале.Оператор автодорог уточнил, что из-за ухудшения погодных условий 3 января 2025 года в 07:20 на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (км 18–232) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.Когда погодные условия улучшились и была расчищена дорога, движение в сторону города Астана организовали под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол".Однако, произошло массовое столкновение машин. По первоначальной информации, в ДТП попали 40 машин. Сейчас, по данным оператора автодорог, на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол"."Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора", - уточняют в "КазАвтоЖол".На данном участке дороги снова ограничили движение для всех транспортных средств.30 декабря прошлого года на трассе "Таврида" в Симферопольском районе столкнулись 19 машин. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиляМассовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек13 человек пострадали при столкновении четырех машин в Ивановской области
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РИА Новости Крым
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казахстан, новости, дтп, происшествия, в мире, погода
Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95
Массовое ДТП в Казахстане - количество столкнувшихся машин выросло до 95
15:07 03.01.2025 (обновлено: 15:09 03.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Число столкнувшихся в массовом ДТП в Казахстане машин выросло до 95. Об этом сообщает оператор автомобильных дорог "КазАвтоЖол" в официальном Telegram-канале.
"По предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - говорится в сообщении.
Оператор автодорог уточнил, что из-за ухудшения погодных условий 3 января 2025 года в 07:20 на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (км 18–232) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Когда погодные условия улучшились и была расчищена дорога, движение в сторону города Астана организовали под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол".
Однако, произошло массовое столкновение машин. По первоначальной информации, в ДТП попали 40 машин
. Сейчас, по данным оператора автодорог, на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол".
"Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора", - уточняют в "КазАвтоЖол".
На данном участке дороги снова ограничили движение для всех транспортных средств.
30 декабря прошлого года на трассе "Таврида" в Симферопольском районе столкнулись 19 машин
. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
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