https://crimea.ria.ru/20240527/na-trasse-tavrida-v-krymu-zagorelsya-avtovoz-postradali-tri-avtomobilya-1137628111.html

На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля

На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля - РИА Новости Крым, 27.05.2024

На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля

На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T16:21

2024-05-27T16:21

2024-05-27T16:25

трасса таврида

новости крыма

крым

происшествия

пожар

гу мчс рф по республике крым

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137627723_105:0:1925:1024_1920x0_80_0_0_cb81e6b2fabc7742ebf2a821622492c6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС.Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.В 15 часов 46 минут пожар был локализован на площади четырех квадратных метров.Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Уничтожена кабина грузового автомобиля, также повреждено два легковых авто на автовозе.На прошлой неделе дальнобойщик отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данной статье в случае доказательства вины мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Минивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧСВ Керчи автомобиль загорелся прямо на дорогеВ Кировском районе Крыма сгорел автомобиль

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, новости крыма, крым, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, белогорский район