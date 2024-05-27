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На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля
На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля - РИА Новости Крым, 27.05.2024
На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля
На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T16:21
2024-05-27T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС.Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.В 15 часов 46 минут пожар был локализован на площади четырех квадратных метров.Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Уничтожена кабина грузового автомобиля, также повреждено два легковых авто на автовозе.На прошлой неделе дальнобойщик отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данной статье в случае доказательства вины мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Минивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧСВ Керчи автомобиль загорелся прямо на дорогеВ Кировском районе Крыма сгорел автомобиль
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5
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96
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трасса таврида, новости крыма, крым, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, белогорский район
На трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиля

Автовоз загорелся на трассе "Таврида" в Крыму: пострадал тягач и два авто

16:21 27.05.2024 (обновлено: 16:25 27.05.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС России ликвидировали возгорание автовоза
Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание автовоза
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС.
Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.

"Огнеборцы восьмой пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали возгорание, не дав распространиться огню на все автомобили", – сообщили в ведомстве.

В 15 часов 46 минут пожар был локализован на площади четырех квадратных метров.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Уничтожена кабина грузового автомобиля, также повреждено два легковых авто на автовозе.
На прошлой неделе дальнобойщик отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данной статье в случае доказательства вины мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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Трасса ТавридаНовости КрымаКрымПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымБелогорский район
 
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