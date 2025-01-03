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Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли
Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли
Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T18:41
2025-01-03T18:41
михаил бородачев
астропрогноз
астрология
новый год 2025
общество
козерог
дева
телец
эксклюзивы риа новости крым
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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет "земляные" зодиака в 2025-ом году.ТелецВ этом году Уран продолжает своё путешествие по знаку Тельца, а это, по словам астролога, планета непостоянных ситуаций, вихревых энергий, революционных событий в жизни.Поэтому для тельцов особенно важным будет не эмоциональное, а рациональное, разумное поведение. Не стоит жизненные трудности "заливать" алкоголем, иначе много будет ошибок и провалов."В личной жизни вихревая энергия будет создавать новые и новые ситуации. Люди, которые не в браке, будут активно искать партнеров в личной жизни, а также и в бизнесе. И этот поиск может быть неоднозначным", - отмечает астролог.Тельцам потребуется много сил, энергии и, возможно, финансов, чтобы все же найти себе достойную половинку. Искать ее, по информации астролога, лучше в зоне делового партнерства, и встреча может завершиться свадьбой."Деловая карьера и финансовые позиции у Тельцов также в течение года будут развиваться неравномерно. В начале года возможны удачные попадания - до наступления лета. Если Тельцы найдут достойную работу, то это может оказаться удачно и надолго", - прогнозирует ректор Русской астрологической школы.Летом же лучше отдохнуть, не заниматься напряженным поиском, потому что он может ни к чему не привести. Кроме того, будет достаточно много платежей, трат на жизненные ситуации. Возможно, кредиторы потребуют срочно оплатить старый долг. Осенью же в этой сфере должно все наладиться.В целом же у компетентных и образованных работников в год Змеи будет очень хороший шанс подняться в профессии и начать больше зарабатывать. Для тех же, кто не успел получить хорошее образование и профессиональные навыки, будет сложный период."Со здоровьем у Тельцов должно быть все благополучно, если не переедать, не злоупотреблять алкоголем и соблюдать режим. Любые перегрузки для Тельца чреваты, например, авариями", - обращает внимание Михаил Бородачев.ДеваДля Дев 2025-й год будет очень своеобразным, поскольку, по словам астролога, Южный кармический узел пройдет по позициям этого знака. Это означает, что долгосрочные, устойчивые отношения будут радовать и станут основой дальнейших успехов. Если с кем-то сложится успешное взаимодействие, нужно попытаться сохранить его.При этом нерешенные в прошлом вопросы, например, финансовые, в том числе долги придётся выплачивать. Если был неудачный брак, люди этого знака вынуждены будут снова вернуться к этим проблемам и восстановить хорошие отношения, не взирая на трудности, которые были в прошлом.Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог &gt;&gt;Работа над ошибками прошлого у Дев, по словам Михаила Бородачева, будет идти в течение всего года особенно активно. В первой половине года станет полезным активный поиск нового места работы. Нужно перебрать все возможные варианты, провести анализ, что на самом деле вам нужно и что интересно.Успех будет там, где будет интересная работа и интересные любовные и деловые отношения - все должно строиться на интересе.Если же женатые или замужние люди испытывают долгую взаимную неприязнь, то она может перерасти в развод. Аналогичная ситуация с продолжительной работой в напряжении и без удовольствия – с ней тоже нужно расставаться и найти другую - по душе, при этом не потерять в зарплате, для этого нужен разумный подход, советует Бородачев.В плане здоровья Михаил Бородачев предостерегает Дев от неправильного образа жизни, который может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Оппозиция к Сатурну будет вызывать неожиданные проблемы с иммунитетом, с жидкостями в организме. Астролог советует Девам осторожно относиться ко многим собственным инициативам и не брать на себя больше нагрузок, чем это возможно, иначе есть вероятность столкнуться с большими проблемами со здоровьем."Умеренная нагрузка для Дев - это возможность сохранить здоровье. Не нужно переедать, важно стремиться к сохранению позитивного уровня микрофлоры в пищеварительном тракте, есть овощи, витамины и кисломолочные продукты. Все это будет во благо", - отметил ректор Русской астрологической школы.КозерогДля людей этого знака личная жизнь уступит место карьере, которая будет на первом месте. И это будет способствовать сохранению любовных и семейных отношений."От Козерогов члены семьи будут ожидать карьеру, финансовые поступления, и им придется максимально напрягать свои усилия особенно в первой половине года. Это будут затраты энергии, усилий и здоровья", - объясняет Михаил Бородачев.Он советует налаживать связи с руководителями и потенциальными деловыми партнерами, с помощью которых Козерог может сохранять своё карьерное положение и хороший финансовый уровень.Здоровье Козерогов в 2025 году будет достаточно крепким. Нужно уделить внимание опорно-двигательному аппарату, кожным покровам и традиционным методам профилактики и лечения тех заболеваний, которые могут подстерегать.
https://crimea.ria.ru/20250102/goroskop-dlya-znakov-zodiaka-stikhii-ognya-1142930165.html
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михаил бородачев, астропрогноз, астрология, новый год 2025, общество, козерог, дева, телец
Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли

Астропрогноз на 2025 год для Дев, Тельцов и Козерогов

18:41 03.01.2025
 
© Коллаж РИА Новости КрымГороскоп
Гороскоп
© Коллаж РИА Новости Крым
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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет "земляные" зодиака в 2025-ом году.

Телец

В этом году Уран продолжает своё путешествие по знаку Тельца, а это, по словам астролога, планета непостоянных ситуаций, вихревых энергий, революционных событий в жизни.
"У Тельцов будет состояние рулетки. Правильный выбор принесет джек-пот, удачу. Неправильный может закончиться катастрофическими событиями в личной жизни, в работе", - говорит Михаил Бородаев.
Поэтому для тельцов особенно важным будет не эмоциональное, а рациональное, разумное поведение. Не стоит жизненные трудности "заливать" алкоголем, иначе много будет ошибок и провалов.
"В личной жизни вихревая энергия будет создавать новые и новые ситуации. Люди, которые не в браке, будут активно искать партнеров в личной жизни, а также и в бизнесе. И этот поиск может быть неоднозначным", - отмечает астролог.
Тельцам потребуется много сил, энергии и, возможно, финансов, чтобы все же найти себе достойную половинку. Искать ее, по информации астролога, лучше в зоне делового партнерства, и встреча может завершиться свадьбой.
"Деловая карьера и финансовые позиции у Тельцов также в течение года будут развиваться неравномерно. В начале года возможны удачные попадания - до наступления лета. Если Тельцы найдут достойную работу, то это может оказаться удачно и надолго", - прогнозирует ректор Русской астрологической школы.
Летом же лучше отдохнуть, не заниматься напряженным поиском, потому что он может ни к чему не привести. Кроме того, будет достаточно много платежей, трат на жизненные ситуации. Возможно, кредиторы потребуют срочно оплатить старый долг. Осенью же в этой сфере должно все наладиться.
В целом же у компетентных и образованных работников в год Змеи будет очень хороший шанс подняться в профессии и начать больше зарабатывать. Для тех же, кто не успел получить хорошее образование и профессиональные навыки, будет сложный период.
"Со здоровьем у Тельцов должно быть все благополучно, если не переедать, не злоупотреблять алкоголем и соблюдать режим. Любые перегрузки для Тельца чреваты, например, авариями", - обращает внимание Михаил Бородачев.
Астропрогноз-2025 ТелецАстропрогноз-2025 Телец

Дева

Для Дев 2025-й год будет очень своеобразным, поскольку, по словам астролога, Южный кармический узел пройдет по позициям этого знака. Это означает, что долгосрочные, устойчивые отношения будут радовать и станут основой дальнейших успехов. Если с кем-то сложится успешное взаимодействие, нужно попытаться сохранить его.
При этом нерешенные в прошлом вопросы, например, финансовые, в том числе долги придётся выплачивать. Если был неудачный брак, люди этого знака вынуждены будут снова вернуться к этим проблемам и восстановить хорошие отношения, не взирая на трудности, которые были в прошлом.
Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог >>
Работа над ошибками прошлого у Дев, по словам Михаила Бородачева, будет идти в течение всего года особенно активно. В первой половине года станет полезным активный поиск нового места работы. Нужно перебрать все возможные варианты, провести анализ, что на самом деле вам нужно и что интересно.
Успех будет там, где будет интересная работа и интересные любовные и деловые отношения - все должно строиться на интересе.
Если же женатые или замужние люди испытывают долгую взаимную неприязнь, то она может перерасти в развод. Аналогичная ситуация с продолжительной работой в напряжении и без удовольствия – с ней тоже нужно расставаться и найти другую - по душе, при этом не потерять в зарплате, для этого нужен разумный подход, советует Бородачев.
"Девы сильны своим разумом, аналитическими способностями. Поэтому не стоит торопиться в первой половине года. Нужно все рассчитать, прийти к определённым выводам, а в середине года активно действовать, чтобы в конце него все состоялось в лучшем варианте. Все усилия должны обновить жизненные позиции у Девы в финансах, работе, личной жизни и в здоровье", - говорит астролог.
В плане здоровья Михаил Бородачев предостерегает Дев от неправильного образа жизни, который может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Оппозиция к Сатурну будет вызывать неожиданные проблемы с иммунитетом, с жидкостями в организме. Астролог советует Девам осторожно относиться ко многим собственным инициативам и не брать на себя больше нагрузок, чем это возможно, иначе есть вероятность столкнуться с большими проблемами со здоровьем.
"Умеренная нагрузка для Дев - это возможность сохранить здоровье. Не нужно переедать, важно стремиться к сохранению позитивного уровня микрофлоры в пищеварительном тракте, есть овощи, витамины и кисломолочные продукты. Все это будет во благо", - отметил ректор Русской астрологической школы.
Астропрогноз-2025 ДеваАстропрогноз-2025 Дева

Козерог

Для людей этого знака личная жизнь уступит место карьере, которая будет на первом месте. И это будет способствовать сохранению любовных и семейных отношений.
"От Козерогов члены семьи будут ожидать карьеру, финансовые поступления, и им придется максимально напрягать свои усилия особенно в первой половине года. Это будут затраты энергии, усилий и здоровья", - объясняет Михаил Бородачев.
"В первой половине года Козероги могут преуспеть в карьерном росте. Однако во второй его половине может оказаться, что все эти усилия не приносят ожидаемого финансового результата. И это не будет зависеть от квалификации Козерогов, просто так будут работать энергии, что их будут недооценивать на работе", - прогнозирует Ректор Русской астрологической школы.
Он советует налаживать связи с руководителями и потенциальными деловыми партнерами, с помощью которых Козерог может сохранять своё карьерное положение и хороший финансовый уровень.
Здоровье Козерогов в 2025 году будет достаточно крепким. Нужно уделить внимание опорно-двигательному аппарату, кожным покровам и традиционным методам профилактики и лечения тех заболеваний, которые могут подстерегать.
Астропрогноз-2025 КозерогАстропрогноз-2025 Козерог
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