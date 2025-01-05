https://crimea.ria.ru/20250105/krymskiy-most-vecherom-v-voskresene---skolko-zhdat-proezda-1143113070.html

Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда

Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда

На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезде из Крыма - заторов нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T18:15

2025-01-05T18:15

2025-01-05T18:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезде из Крыма - заторов нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее проезда с обеих сторон ждали более полутысячи авто. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспортаНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольГололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам

крымский мост

крым

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), тамань