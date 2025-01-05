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Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда
Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда
На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезде из Крыма - заторов нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T18:15
2025-01-05T18:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезде из Крыма - заторов нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее проезда с обеих сторон ждали более полутысячи авто. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспортаНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольГололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам
крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), тамань
Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда

На Крымском мосту в очереди со стороны Кубани стоят 255 машин

18:15 05.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили на Крымском мосту.
Легковые автомобили на Крымском мосту. - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезде из Крыма - заторов нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 255 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - приводятся данные на 18.00.
Двумя часами ранее проезда с обеих сторон ждали более полутысячи авто.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Тамань
 
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Заголовок открываемого материала
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