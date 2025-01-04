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Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам
Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам
Мокрый снег, гололед и туман на дорогах ожидаются в Крыму 4 января, в связи с непростой погодной обстановкой водителям следует соблюдать правила безопасности на РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T15:21
2025-01-04T15:06
ситуация на дорогах крыма
крым
гаи
госавтоинспекция крыма
общество
транспорт
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Мокрый снег, гололед и туман на дорогах ожидаются в Крыму 4 января, в связи с непростой погодной обстановкой водителям следует соблюдать правила безопасности на дороге, предупредили в республиканской Госавтоинспекции."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Крыму ожидаются мокрый снег, местами сильные осадки, туман, гололед", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали автовладельцев соблюдать правила безопасности на дорогах, правильно выбирать скоростной режим и дистанцию до движущихся в попутном направлении машин, быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части.Пешеходов призвали быть максимально бдительными в условиях непогоды, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, а также выбирать одежду светлых тонов и использовать световозвращающие элементы.В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принес на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег.В Крыму 4 января объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 22 метров секунду. Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогодыНа Крым надвигается трехдневный штормСитуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника
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РИА Новости Крым
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96
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Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам

В Госавтоинспекции Крыма дали советы водителям в связи с гололедом и туманом на дорогах

15:21 04.01.2025
 
© КрымавтодорДорожные службы в Крыму
Дорожные службы в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Мокрый снег, гололед и туман на дорогах ожидаются в Крыму 4 января, в связи с непростой погодной обстановкой водителям следует соблюдать правила безопасности на дороге, предупредили в республиканской Госавтоинспекции.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Крыму ожидаются мокрый снег, местами сильные осадки, туман, гололед", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали автовладельцев соблюдать правила безопасности на дорогах, правильно выбирать скоростной режим и дистанцию до движущихся в попутном направлении машин, быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части.
Пешеходов призвали быть максимально бдительными в условиях непогоды, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, а также выбирать одежду светлых тонов и использовать световозвращающие элементы.
В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принес на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег.
В Крыму 4 января объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 22 метров секунду. Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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