https://crimea.ria.ru/20250102/novogodnie-gulyaniya-na-ay-petri-v-krymu-perenesli-iz-za-nepogody-1143068678.html

Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды

Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды

Канатная дорога на гору Ай-Петри не будет работать 3 января из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра, запланированные на этот день новогодние гуляния... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T15:01

2025-01-02T15:01

2025-01-02T15:01

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога на гору Ай-Петри не будет работать 3 января из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра, запланированные на этот день новогодние гуляния переносятся на 5 января. Об этом сообщает туристический центр "Ай-Петри".Как отметили в туристическом центре, запланированные на 3 января костюмированный спортивный забег и новогодние гуляния переносятся на 5 января.Ранее ГУ МЧС России по Крыму сообщило, что со 2 по 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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