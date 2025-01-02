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Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды
Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды
Канатная дорога на гору Ай-Петри не будет работать 3 января из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра, запланированные на этот день новогодние гуляния... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T15:01
2025-01-02T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога на гору Ай-Петри не будет работать 3 января из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра, запланированные на этот день новогодние гуляния переносятся на 5 января. Об этом сообщает туристический центр "Ай-Петри".Как отметили в туристическом центре, запланированные на 3 января костюмированный спортивный забег и новогодние гуляния переносятся на 5 января.Ранее ГУ МЧС России по Крыму сообщило, что со 2 по 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды

Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму не будет работать 3 января из-за сильного ветра

15:01 02.01.2025
 
© Служба автомобильных дорог КрымаСнегоуборочная техника на дороге Ялта – Ай-Петри
Снегоуборочная техника на дороге Ялта – Ай-Петри
© Служба автомобильных дорог Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога на гору Ай-Петри не будет работать 3 января из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра, запланированные на этот день новогодние гуляния переносятся на 5 января. Об этом сообщает туристический центр "Ай-Петри".
"Завтра, в связи с прогнозируемым сильным ветром скоростью до 18 м/с, канатная дорога не будет работать, так как при скорости ветра более 12 м/с эксплуатация становится небезопасной", - говорится в сообщении.
Как отметили в туристическом центре, запланированные на 3 января костюмированный спортивный забег и новогодние гуляния переносятся на 5 января.
Ранее ГУ МЧС России по Крыму сообщило, что со 2 по 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.
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Канатная дорога на Ай-ПетриАй-ПетриКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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