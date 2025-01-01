https://crimea.ria.ru/20250101/shtormovoy-veter-tri-dnya-budet-bushevat-v-krymu-1143046796.html

Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму

Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму

В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T11:54

2025-01-01T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, предупредили спасатели.Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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