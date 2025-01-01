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Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму
Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму
В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T11:54
2025-01-01T11:54
2025-01-01T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, предупредили спасатели.Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму
На Крым надвигается штормовой ветер до 22 м/с – МЧС
11:54 01.01.2025 (обновлено: 12:01 01.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2, 3 и 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, предупредили спасатели.
Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.
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