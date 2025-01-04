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Какой сегодня праздник: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Какой сегодня праздник: 4 января
Какой сегодня праздник: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Какой сегодня праздник: 4 января
Четвертого января мир празднует День Ньютона, День азбуки Брайля и Всемирный день гипноза. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четвертого января мир празднует День Ньютона, День азбуки Брайля и Всемирный день гипноза. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила дочь.Что празднуют в миреУченые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона. Дата приурочена ко дню рождения великого ученого, открывшего закон всемирного тяготения.В декабре 2018 года генассамблея ООН учредила Всемирный день азбуки Брайля, который отмечается в день рождения французского тифлопедагога Луи Брайля. Праздник является данью памяти и уважения основателю шрифта для инвалидов по зрению.Еще сегодня отмечают Всемирный день гипноза и День зимних сладостей. Именины у Дмитрия, Анастасии, Федора.Знаменательные событияВ 1907 году балерина Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета.В 1943 году американский журнал Time, подводя итоги 1942 года, назвал лидера СССР Иосифа Сталина Человеком года.В 1985 году в одной из клиник северного Лондона первая в мире суррогатная мать миссис Коттон родила девочку.В 2010 году в Дубае состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров.Кто родилсяВ 1643 году родился английский физик, астроном и математик Исаак Ньютон, заложивший основы классической механики. Ньютон впервые объяснил движение небесных тел и планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Он открыл закон всемирного тяготения. В честь ученого названа единица силы в Международной системе единиц – ньютон.В 1809 году на свет появился Луи Брайль - французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых. Будучи слепым, он разработал алфавит, состоящий из различных комбинаций шести выпуклых точек. Благодаря Брайлю инвалиды по зрению получили возможность развиваться, читать и играть музыку по нотам.А в 1934 году родился грузино-российский скульптор Зураб Церетели - создатель сверкающих мозаик и эмалей, грандиозных композиций из литого и чеканного металла. В 1970-80 годах Церетели работал главным художником МИД СССР и был главным оформителем Олимпиады-80. Его наиболее известные монументы: "Дружба навеки" в Москве, "Слеза скорби" в Нью-Йорке, "История Грузии" в Тбилиси.Также четвертого января родились немецкий певец, вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн, российский режиссер Тигран Кеосаян и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, история, наука и технологии, музыка, культура, искусство
Какой сегодня праздник: 4 января

Что празднуют в России и в мире 4 января

00:00 04.01.2025
 
© Thomas StachelhausСолист группы Rammstein Тиль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн
© Thomas Stachelhaus
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четвертого января мир празднует День Ньютона, День азбуки Брайля и Всемирный день гипноза. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила дочь.

Что празднуют в мире

Ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона. Дата приурочена ко дню рождения великого ученого, открывшего закон всемирного тяготения.
В декабре 2018 года генассамблея ООН учредила Всемирный день азбуки Брайля, который отмечается в день рождения французского тифлопедагога Луи Брайля. Праздник является данью памяти и уважения основателю шрифта для инвалидов по зрению.
Еще сегодня отмечают Всемирный день гипноза и День зимних сладостей. Именины у Дмитрия, Анастасии, Федора.

Знаменательные события

В 1907 году балерина Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета.
В 1943 году американский журнал Time, подводя итоги 1942 года, назвал лидера СССР Иосифа Сталина Человеком года.
В 1985 году в одной из клиник северного Лондона первая в мире суррогатная мать миссис Коттон родила девочку.
В 2010 году в Дубае состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров.

Кто родился

В 1643 году родился английский физик, астроном и математик Исаак Ньютон, заложивший основы классической механики. Ньютон впервые объяснил движение небесных тел и планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Он открыл закон всемирного тяготения. В честь ученого названа единица силы в Международной системе единиц – ньютон.
В 1809 году на свет появился Луи Брайль - французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых. Будучи слепым, он разработал алфавит, состоящий из различных комбинаций шести выпуклых точек. Благодаря Брайлю инвалиды по зрению получили возможность развиваться, читать и играть музыку по нотам.
А в 1934 году родился грузино-российский скульптор Зураб Церетели - создатель сверкающих мозаик и эмалей, грандиозных композиций из литого и чеканного металла. В 1970-80 годах Церетели работал главным художником МИД СССР и был главным оформителем Олимпиады-80. Его наиболее известные монументы: "Дружба навеки" в Москве, "Слеза скорби" в Нью-Йорке, "История Грузии" в Тбилиси.
Также четвертого января родились немецкий певец, вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн, российский режиссер Тигран Кеосаян и другие.
 
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