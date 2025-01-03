https://crimea.ria.ru/20250103/novyy-god-v-antarktike-krymchanka-vstretila-prazdnik-v-ekspeditsii-1143079536.html

Новый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции

Новый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Новый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции

Солнце ненадолго опускается за горизонт ближе к полуночи, и тогда в Антарктике можно наблюдать закат. Заснеженные сопки окрашиваются в розовые,... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T18:18

2025-01-03T18:18

2025-01-03T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Солнце ненадолго опускается за горизонт ближе к полуночи, и тогда в Антарктике можно наблюдать закат. Заснеженные сопки окрашиваются в розовые, светло-фиолетовые, сиреневые и даже лиловые тона, ледяные гроты переливаются в закатном свете – такой красоты не увидишь больше нигде.Так описывает закаты полярного дня в Антарктике жительница Севастополя – младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских. Она встречает новогодние праздники за Южным полярным кругом на борту ледокола "Академик Федоров", в составе 70-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом.Нам удалось связаться с Еленой, когда экспедиция находилась в бухте Тала рядом с российской полярной станцией "Прогресс". Ученые как раз вернулись из тяжелого похода через снега и льды Антарктики к пресноводному озеру, где отбирали пробы, пробуривая для этого двухметровые слои льда. Елена рассказала РИА Новости Крым о работе экспедиции и о том, как на борту ледокола встречают новогодние праздники.И праздничные дни - трудовыеВ эти дни работа не останавливается, потому что основная задача ледокола "Академик Федоров" - доставка смены на полярные станции, необходимого питания, оборудования, специалистов по ремонту и так далее. Задерживать судно никак нельзя – его очень ждут полярники, живущие на станциях по году-полтора.- Сейчас у меня задача – зафиксировать в лаборатории весь объем проб, которые мы отобрали. И я буду работать, пока не закончу. Примерно в 12 часов я обычно захожу в лабораторию и работаю до двух, до трех часов ночи.Когда "Федоров" выйдет в обратный путь, для ученых начнется тяжелое время. Их маршрут в океане проложен так называемыми "реперными точками" - местами, где нужно брать пробы с разных глубин или донного грунта.- Эта работа будет идти у нас нон-стопом, непрерывно. То есть там если и будет возможность поспать, то это пару часов примерно. Мы будем вахтовым методом друг друга сменять. Это две недели непрерывной работы, и там уже каждый, как может, подстраивается.Заснуть на ледоколе в принципе бывает очень сложно, делится Елена. Например, чтобы пройти до станции "Прогресс", пришлось пять дней пробиваться сквозь лед. Вибрация при этом по всему судну такая, что по каюте скачут стулья и "пляшет" все, что не закреплено.Дед Мороз в штатеВ судовой команде "Академика Федорова" есть свои постоянные Дед Мороз и Снегурочка. В преддверии новогодних праздников на судне каждый год украшают кают-компанию и столовую, готовят своими силами праздничный концерт с конкурсами и поздравлениями. Особенность полярного Нового года – здесь его можно встречать сутки напролет, главное – без отрыва от работы.- Все совместно отмечают по судовым часам, которые установлены по времени тех районов, которые мы посещаем. Но внутри каждого отряда отмечают еще по своему времени. Вот у нас есть ребята из Владивостока, так они начинают раньше всех праздновать. Из всех часовых поясов есть люди, можно прийти, каждого поздравить, когда у них наступает Новый год.С елкой в Антарктике сложно. Некоторые в каютах и отсеках мастерят себе разные импровизированные елочки, а в кают-компании ставят искусственную. И конечно, все друг другу дарят подарки. Мелочи, которые очень ценятся в долгом плавании.- Мы готовим небольшие подарочки, что у кого осталось – шоколадки, пакетик кофе или чай, крем для рук, простые какие-то радости. В рейсе они становятся очень важны, потому что проходит месяц, второй, и это все становится дефицитом. Могу вам сказать, когда посидишь пару недель совсем без сладкого, то даже маленькая конфетка кажется в десять раз вкуснее.Почему на полюсе нет крещенских купанийВовсе не потому, что здесь холодно, подчеркивает Елена. Среди полярников "моржи" встречаются, но купаться в местных озерах строго запрещено.- В Антарктике вообще нигде не рекомендуется купаться, потому что здесь очень многие территории строго охраняемые. То есть мы не можем выбрасывать, не дай Бог, мусор за борт, оставлять какие-то пищевые отходы. При высадке нас тоже просят соблюдать осторожность и нигде не оставлять ничего. Нельзя вот так просто прийти и купаться, потому что это может нарушить экосистему антарктических вод.Есть в этом и свои преимущества – животные в этих пустынных местах не боятся человека. Местные пингвины с удовольствием позируют для селфи.- Вот у нас вчера ребята фотографировались прямо рядом с пингвинами, старались близко не подходить, чтобы не пугать. Пигнвины очень любопытные, сами близко подходят. Вчера тут у нас были пингвины Адели, маленькие, а раньше мы видели императорских. Очень много было китов, когда мы проходили.И снег, и ветерСейчас в Антарктике лето - на станции "Восток" температуры колеблются от -30 до -35. В бухте Тала возле станции "Прогресс" в последние дни декабря был всего один градус мороза – это жара, смеется Елена. При этом в Антарктике очень низкая влажность, примерно около 20% - это очень тяжело переносить, приходится все время увлажнять и каюту, и кожу.На солнце Антарктики можно обгореть гораздо сильнее, чем в теплом Крыму, рассказывает Елена. На полюсе нет озонового слоя, который защищает от солнечного излучения, поэтому приходится пользоваться сильнейшими защитными кремами, закрывать лицо масками и беречь глаза.- Когда выходит солнце, смотреть на снег невозможно. Я пользуюсь лыжной маской, чтобы был и обзор хороший, и глаза закрыты. Ну и плюс надо закрывать обязательно нижнюю часть лица, потому что сгорает до волдырей. Ребята вернулись из первого похода обгоревшие просто до ран на лице.Идти приходится по колено в снегу, иногда утопая выше пояса. Под снегом могут быть невидимые глазу реки, вода в которых очень холодная. "Ты не знаешь, куда ты наступаешь, это как на болоте", говорит участница экспедиции. Елена Чудиновских участвовала в двух таких походах, а всего их было четыре. Ученым удалось обследовать 35 озер Антарктики в районе станции "Прогресс", на некоторых пробы воды отбирали с берега, но примерно половину пришлось бурить.- У нас есть ручной бур с моторчиком небольшим. Вот мы доходим до озера, бурим лед, замеряем толщину. Бывает, что это два с половиной метра, а под ним уже находится чистая вода, и мы специальными пробоотборниками с разных горизонтов отбираем пробы на различные анализы. Чтобы участвовать в таких походах, надо себя физически очень хорошо готовить.Конечно, пойду!Группа ученых вместе с Еленой Чудиновских присоединилась к экспедиции в Кейптауне – это порт в ЮАР, куда пришлось лететь самолетом. На тот момент "Академик Федоров" находился в плавании уже месяц. До февраля борт должен доставить смену и необходимые грузы на российские станции "Прогресс" и "Мирный", после чего ученых снова вернут в Кейптаун.- Вы знаете, когда, когда устаешь и нет возможности выспаться на протяжении многих дней, думаешь - нет, все, хватит, надо передохнуть. Но на самом деле мы тоже сознательно выбираем свою профессию и должны быть всегда готовы к тяжелым условиям, мы же не на круизном лайнере в море ходим. Очень мало людей может не просто побывать в Антарктике, а высадиться на материк и заняться изучением природы. Я считаю, что у нас очень почетная работа, мы гордимся тем, что мы делаем. Поэтому, несмотря на трудности, я точно знаю, что если представится возможность, я, конечно же, пойду в экспедицию еще раз, не задумываясь, - говорит Елена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя помогут России вернуться в АнтарктикуТает не только лед: над Антарктикой растет рекордная озоновая дыраУкраинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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