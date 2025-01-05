https://crimea.ria.ru/20250105/razliv-mazuta-v-krymu-i-kontrataka-vsu-pod-kurskom-glavnoe-za-den--1143114997.html

Разлив мазута в Крыму и контратака ВСУ под Курском: главное за день

Разлив мазута в Крыму и контратака ВСУ под Курском: главное за день - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Разлив мазута в Крыму и контратака ВСУ под Курском: главное за день

Добровольцы в Севастополе к вечеру воскресенья собрали с пляжей 84,5 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта. Под Анапой есть угроза повторных выбросов... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T22:38

2025-01-05T22:38

2025-01-05T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Добровольцы в Севастополе к вечеру воскресенья собрали с пляжей 84,5 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта. Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег. Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку контратаки для остановки наступления российских войск на курском направлении. Автобус с туристами перевернулся в Карелии, пострадали 15 человек. Роспотребнадзор следит за ситуацией с метапневмовирусной инфекцией в Китае. Грядущая неделя в Крыму будет сухой, солнечной и теплой. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Мазут у берегов Крыма и Кубани Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают добровольцы и спасатели. К вечеру воскресенья они собрали 84,5 тонны загрязненного грунта вместе с мазутом. Большую часть мешков уже вывезли, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. На пляже в селе Орловка развернули пункт обогрева, где специалисты и волонтеры могут выпить горячий чай и зарядить телефоны. Тем временем в Крыму, под Судаком, обнаружили новое загрязнение мазутом на двух километрах берега. В городах и поселках республики развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе. На Кубани при облете береговой линии Анапы выявили мелкие и обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море, существует угроза повторных выбросов нефтепродуктов на берег. Такую же картину показал и дополнительный мониторинг акватории Анапы с катера, а также с помощью подводного дрона: на поверхности и в толще воды заметны фрагменты нефтепродуктов. Попытка контратаки ВСУ в Курской области В Курской области вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у хутора Бердин для остановки наступления российских войск. Как сообщили в Минобороны России, противник предпринял контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом. Но штурмовые группы были поражены артиллерией и авиацией группировки "Север": уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Всего за сутки на курском направлении потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. ДТП с автобусом в Карелии Утром в воскресенье экскурсионный автобус с туристами упал в кювет в Питкярантском районе Карелии. В салоне находились 43 туриста из разных регионов России. Пострадали, по последним данным, 15 человек.Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП. В Следственном комитете возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Установлено, что водитель не справился с управлением. Новый вирус "из Китая" Специалисты Роспотребнадзора мониторят эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. В КНР результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в последнюю неделю декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри Китая. Больше всего болеют дети в возрасте до 14 лет, особенно в северных провинциях.В Минздраве России пояснили, что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Поэтом стоит лишь придерживаться мер профилактики.Погода на неделю в Крыму В течение следующей недели в Крыму будет теплеть и станет больше солнца. Такой прогноз дали синоптики Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уже к Рождеству, то есть к середине грядущей недели, осадки прекратятся, ветер поменяет направление, а к концу недели потеплеет до + 15. Дни будут ясные и солнечные благодаря так называемому сибирскому антициклону, который затронет Крым. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250105/bastrykin-trebuet-doklad-po-delu-o-travmirovanii-devochki-v-sevastopole-1143109343.html

https://crimea.ria.ru/20250105/davay-poprobuem-krop-v-krymu-barber-strizhet-boytsov-v-gospitale-1142761995.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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