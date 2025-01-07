https://crimea.ria.ru/20250107/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1143147688.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 07.01.2025
У Крымского моста выросла очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T13:16
2025-01-07T13:16
2025-01-07T14:03
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124924710_5:0:823:460_1920x0_80_0_0_667a97674d9dbc775ba1f0cd76264b1c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В течение ночи и всего утра 7 января проезд к пунктам досмотра у Крымского моста был свободен с обеих сторон.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124924710_108:0:721:460_1920x0_80_0_0_ca4224a26b5a3b14895f61b4f2685377.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
13:16 07.01.2025 (обновлено: 14:03 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
В течение ночи и всего утра 7 января проезд к пунктам досмотра у Крымского моста был свободен
с обеих сторон.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.