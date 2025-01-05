https://crimea.ria.ru/20250105/kogda-podnimut-zatonuvshie-v-kerchenskom-prolive-tankery-1143112593.html

Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры

Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры

Проект подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть" находится в стадии разработки. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T18:29

2025-01-05T18:29

2025-01-05T17:59

разлив нефтепродуктов в черном море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

черное море

керченский пролив

новости

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Проект подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть" находится в стадии разработки. Об этом сообщили в Минтрансе России.В настоящее время во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений нефтяных танков. Также продолжается подготовка к откачке нефтепродуктов с кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута.Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаНефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка

черное море

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, керченский пролив, новости, минтранс россии, видео