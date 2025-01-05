https://crimea.ria.ru/20250105/kogda-podnimut-zatonuvshie-v-kerchenskom-prolive-tankery-1143112593.html
Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры
Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры
Проект подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть" находится в стадии разработки. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T18:29
2025-01-05T18:29
2025-01-05T17:59
разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
черное море
керченский пролив
новости
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112465_50:0:967:516_1920x0_80_0_0_829c4fc14cd65091a2b4cccf4e2faba1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Проект подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть" находится в стадии разработки. Об этом сообщили в Минтрансе России.В настоящее время во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений нефтяных танков. Также продолжается подготовка к откачке нефтепродуктов с кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута.Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаНефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка
черное море
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112465_164:0:852:516_1920x0_80_0_0_fe07db5d27ffb25fa67a0989dbb15e9f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, керченский пролив, новости, минтранс россии, видео
Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры
Минтранс разрабатывает проект подъема танкеров в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Проект подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть" находится в стадии разработки. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Проект подъема затонувших фрагментов судов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования проекта с Росприроднадзором", - говорится в сообщении.
В настоящее время во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений нефтяных танков.
Также продолжается подготовка к откачке нефтепродуктов с кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута.
Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов
, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией
с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: