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Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен

Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен

Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжаться, сейчас ее временно открыли на новогодние праздники. Об этом сообщил в официальном... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T17:38

2025-01-03T17:38

2025-01-03T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжаться, сейчас ее временно открыли на новогодние праздники. Об этом сообщил в официальном Telеgram-канале губернатор Михаил Розвожаев.В июле прошлого года губернатор сообщал, что правительство РФ приняло решение о выделении Севастополю 734 миллионов рублей на приведение в порядок набережной Приморского бульвара и набережной в районе пляжа "Хрустальный" которые пострадали от "шторма века".Развожаев напомнил, что в Севастополе "отказались от идеи "латания дыр" — в пользу проведения капитальных работ"."На набережной Приморского бульвара сняли старое покрытие, обустроили подпорные стены, уложили гранитные ступени, смонтировали водосточные желобы, на площадках и лестницах положили новое водоотталкивающее шероховатое покрытие", - поделился губернатор.Кроме того, он отметил, что, по решению Архсовета, убрали герб, который был на плитке.Он также обратил внимание на сообщения в соцсетях от севастопольцев, в которых они указывают на "недоделки" на набережной. Губернатор объяснил, что ряд работ будут выполнены уже в рамках другого контракта."Тратить федеральные деньги на освещение мы не могли, поэтому для этого будет заключен дополнительный контракт. Места, где будут установлены фонари, сейчас прикрыты урнами", - ответил Развожаев жителям через Telegram-канал.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей. Пляжи и набережные Севастополя получилиьмасштабные разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаКогда завершат ремонт набережной в Андреевке под СевастополемКак защитить набережные Крыма от штормов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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