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Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен
Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен
Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжаться, сейчас ее временно открыли на новогодние праздники. Об этом сообщил в официальном... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T17:38
2025-01-03T17:38
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новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжаться, сейчас ее временно открыли на новогодние праздники. Об этом сообщил в официальном Telеgram-канале губернатор Михаил Розвожаев.В июле прошлого года губернатор сообщал, что правительство РФ приняло решение о выделении Севастополю 734 миллионов рублей на приведение в порядок набережной Приморского бульвара и набережной в районе пляжа "Хрустальный" которые пострадали от "шторма века".Развожаев напомнил, что в Севастополе "отказались от идеи "латания дыр" — в пользу проведения капитальных работ"."На набережной Приморского бульвара сняли старое покрытие, обустроили подпорные стены, уложили гранитные ступени, смонтировали водосточные желобы, на площадках и лестницах положили новое водоотталкивающее шероховатое покрытие", - поделился губернатор.Кроме того, он отметил, что, по решению Архсовета, убрали герб, который был на плитке.Он также обратил внимание на сообщения в соцсетях от севастопольцев, в которых они указывают на "недоделки" на набережной. Губернатор объяснил, что ряд работ будут выполнены уже в рамках другого контракта."Тратить федеральные деньги на освещение мы не могли, поэтому для этого будет заключен дополнительный контракт. Места, где будут установлены фонари, сейчас прикрыты урнами", - ответил Развожаев жителям через Telegram-канал.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей. Пляжи и набережные Севастополя получилиьмасштабные разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаКогда завершат ремонт набережной в Андреевке под СевастополемКак защитить набережные Крыма от штормов
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Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен

В Севастополе завершается ремонт набережной Приморского бульвара

17:38 03.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжаться, сейчас ее временно открыли на новогодние праздники. Об этом сообщил в официальном Telеgram-канале губернатор Михаил Розвожаев.

"Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальный. Подрядчик снял забор на набережной, чтобы эта зона была открыта в праздники для прогулок", - сообщил Развожаев.

В июле прошлого года губернатор сообщал, что правительство РФ приняло решение о выделении Севастополю 734 миллионов рублей на приведение в порядок набережной Приморского бульвара и набережной в районе пляжа "Хрустальный" которые пострадали от "шторма века".
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
Развожаев напомнил, что в Севастополе "отказались от идеи "латания дыр" — в пользу проведения капитальных работ".
"На набережной Приморского бульвара сняли старое покрытие, обустроили подпорные стены, уложили гранитные ступени, смонтировали водосточные желобы, на площадках и лестницах положили новое водоотталкивающее шероховатое покрытие", - поделился губернатор.
Кроме того, он отметил, что, по решению Архсовета, убрали герб, который был на плитке.
"На мысе Хрустальном сняли покрытие, на нижней и верхней набережной обустроили новое покрытие по технологии печатного бетона, предварительно укрепив поверхность арматурной сеткой", - добавил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
Он также обратил внимание на сообщения в соцсетях от севастопольцев, в которых они указывают на "недоделки" на набережной. Губернатор объяснил, что ряд работ будут выполнены уже в рамках другого контракта.
"Тратить федеральные деньги на освещение мы не могли, поэтому для этого будет заключен дополнительный контракт. Места, где будут установлены фонари, сейчас прикрыты урнами", - ответил Развожаев жителям через Telegram-канал.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей. Пляжи и набережные Севастополя получилиьмасштабные разрушения.
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