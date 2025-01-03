https://crimea.ria.ru/20250103/minometnyy-obstrel-sela-v-bryanskoy-oblasti-pogib-mirnyy-zhitel-1143080229.html

Минометный обстрел села в Брянской области: погиб мирный житель

Минометный обстрел села в Брянской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Минометный обстрел села в Брянской области: погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района, есть погибший. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T16:07

2025-01-03T16:07

2025-01-03T16:07

александр богомаз

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района, есть погибший. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Губернатор добавил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая материальная помощь.В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель был ранен в Белгородском районе в селе Ясные Зори. Позже ВСУ обстреляли Шебекино, где также пострадал мужчина.Минобороны РФ в пятницу утром сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, десять из них уничтожены над территорией Брянской областиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщинаВСУ атаковали дронами Брянскую областьГрупповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия