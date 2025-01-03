https://crimea.ria.ru/20250103/gruppovye-udary-po-voennym-aerodromam-ukrainy-dannye-minoborony-1143077357.html

Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны

Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны

Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T12:47

2025-01-03T12:47

2025-01-03T12:48

новости

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, цеха сборки, базы горючего. Нанесены удары и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеРоссийская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво