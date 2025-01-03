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Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:47
2025-01-03T12:47
2025-01-03T12:48
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, цеха сборки, базы горючего. Нанесены удары и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеРоссийская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам
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новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
12 групповых ударов нанесены по объектам энергетики и военным аэродромам Украины
12:47 03.01.2025 (обновлено: 12:48 03.01.2025)