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Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:47
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, цеха сборки, базы горючего. Нанесены удары и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеРоссийская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам
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новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны

12 групповых ударов нанесены по объектам энергетики и военным аэродромам Украины

12:47 03.01.2025 (обновлено: 12:48 03.01.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массированный и групповые удары нанесены Вооруженными силами России по инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам Украины с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"ВС РФ нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, поражены склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, цеха сборки, базы горючего. Нанесены удары и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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