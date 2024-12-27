https://crimea.ria.ru/20241227/po-ukraine-naneseny-37-gruppovykh-udarov-po-energoobektam-i-aerodromam-1142967566.html

По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам

По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам - РИА Новости Крым, 27.12.2024

По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам

Вооруженные силы России за неделю нанесли десятки групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T13:27

2024-12-27T13:27

2024-12-27T13:34

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли десятки групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российскими военными поражена инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов. Под удары попали базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также учебные центры операторов дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

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министерство обороны рф, новости сво, украина, взрыв, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу