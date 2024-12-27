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По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам
По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам - РИА Новости Крым, 27.12.2024
По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам
Вооруженные силы России за неделю нанесли десятки групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024
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министерство обороны рф
новости сво
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взрыв
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли десятки групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российскими военными поражена инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов. Под удары попали базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также учебные центры операторов дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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министерство обороны рф, новости сво, украина, взрыв, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам

По Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам за неделю – МО РФ

13:27 27.12.2024 (обновлено: 13:34 27.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли десятки групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С 21 по 27 декабря Вооруженными Силами РФ нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", говорится в сообщении.

Кроме того, российскими военными поражена инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов. Под удары попали базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также учебные центры операторов дронов.

"Поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", добавили в военном ведомстве.

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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаВзрывВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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