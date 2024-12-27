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Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко
Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко
С распространением вейпов появилась новая болезнь. Чем она опасна, в ходе видеомоста в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T20:45
2024-12-27T20:45
геннадий онищенко
мнения
здоровье
вейпы
ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. С распространением вейпов появилась новая болезнь. Чем она опасна, в ходе видеомоста в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он напомнил, что, когда начали бороться с никотином, сразу появились электронные сигареты, потом вейпы. И так как электронные сигареты и вейпы не были приравнены к табачным изделиям, то продавались свободно, и на них прежде всего "подсаживали" детей.Он сравнил действие веществ вейпов на организм человека с нефтяной пленкой, которая покрывает воду, и кислород не проходит, в результате сердце человека перестает справляться. Пока, по его словам, эта болезнь не вошла в справочник Международной классификации болезней (МКБ)."Теперь детей начали подсаживать на ингаляторы. Ингаляторы всегда использовались в медицине, но они проверенные. Через привычку детей открывается новый канал, чтобы потом добавлять туда психостимуляторы", – считает Онищенко.Он отметил, что эта дурная привычка не приносит никакой пользы для здоровья, но открывает возможности для злоупотребления. Это элемент биологической безопасности, который необходимо бдеть.В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиКурение вейпов привело к возникновению нового заболевания легких
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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геннадий онищенко, мнения, здоровье, вейпы, ран
Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко

Вейпы вызывают новую болезнь – Онищенко

20:45 27.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКурящий прохожий на улице
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. С распространением вейпов появилась новая болезнь. Чем она опасна, в ходе видеомоста в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он напомнил, что, когда начали бороться с никотином, сразу появились электронные сигареты, потом вейпы. И так как электронные сигареты и вейпы не были приравнены к табачным изделиям, то продавались свободно, и на них прежде всего "подсаживали" детей.

"Сейчас появилась новая болезнь тех, кто курит вейпы. Потому что в капсулы добавляются ароматизаторы, ароматические масла. Они застилают стенки бронхов, бронхиол, доходят до легочной ткани, где происходит обмен, обогащение крови кислородом", – объясняет Онищенко.

Он сравнил действие веществ вейпов на организм человека с нефтяной пленкой, которая покрывает воду, и кислород не проходит, в результате сердце человека перестает справляться. Пока, по его словам, эта болезнь не вошла в справочник Международной классификации болезней (МКБ).
"Теперь детей начали подсаживать на ингаляторы. Ингаляторы всегда использовались в медицине, но они проверенные. Через привычку детей открывается новый канал, чтобы потом добавлять туда психостимуляторы", – считает Онищенко.
Он отметил, что эта дурная привычка не приносит никакой пользы для здоровья, но открывает возможности для злоупотребления. Это элемент биологической безопасности, который необходимо бдеть.
В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.
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Геннадий ОнищенкоМненияЗдоровьеВейпыРАН
 
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