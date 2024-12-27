https://crimea.ria.ru/20241227/masla-iz-veypov-pronikayut-v-legkie-i-vyzyvayut-novuyu-bolezn--onischenko-1142919838.html

Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко

Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко

С распространением вейпов появилась новая болезнь. Чем она опасна, в ходе видеомоста в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T20:45

2024-12-27T20:45

2024-12-27T20:45

геннадий онищенко

мнения

здоровье

вейпы

ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. С распространением вейпов появилась новая болезнь. Чем она опасна, в ходе видеомоста в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он напомнил, что, когда начали бороться с никотином, сразу появились электронные сигареты, потом вейпы. И так как электронные сигареты и вейпы не были приравнены к табачным изделиям, то продавались свободно, и на них прежде всего "подсаживали" детей.Он сравнил действие веществ вейпов на организм человека с нефтяной пленкой, которая покрывает воду, и кислород не проходит, в результате сердце человека перестает справляться. Пока, по его словам, эта болезнь не вошла в справочник Международной классификации болезней (МКБ)."Теперь детей начали подсаживать на ингаляторы. Ингаляторы всегда использовались в медицине, но они проверенные. Через привычку детей открывается новый канал, чтобы потом добавлять туда психостимуляторы", – считает Онищенко.Он отметил, что эта дурная привычка не приносит никакой пользы для здоровья, но открывает возможности для злоупотребления. Это элемент биологической безопасности, который необходимо бдеть.В прошлом году в России на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямЭто не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиКурение вейпов привело к возникновению нового заболевания легких

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, мнения, здоровье, вейпы, ран