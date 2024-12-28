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ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человек
ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человек - РИА Новости Крым, 28.12.2024
ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человек
Вооруженные силы Украины обстреляли жилой массив в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены мирные жители. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T12:39
2024-12-28T12:39
2024-12-28T12:39
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новости
иван приходько
донецкая народная республика (днр)
горловка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли жилой массив в Горловке Донецкой Народной Республики, ранены мирные жители. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.По первоначальной информации, в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских террористов была ранена мирная жительница Горловки. Позже число пострадавших выросло.На месте работают экстренные службы. Также Приходько проинформировал, что в результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" выявлены суббоеприпасы типа "колокольчик".19 декабря девять мирных жителей Горловки были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасамиНад Донецком сбили дальнобойные ракетыВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек
россия
донецкая народная республика (днр)
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россия, новости, иван приходько, донецкая народная республика (днр), горловка
ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человек
Пять мирных жителей ранены при обстреле жилого массива Горловки в ДНР