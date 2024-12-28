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Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон
Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон
Иностранцев будут привлекать к ответственности и могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет за помощь противнику в деятельности против безопасности... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T12:29
2024-12-28T12:51
владимир путин (политик)
закон и право
россия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Иностранцев будут привлекать к ответственности и могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет за помощь противнику в деятельности против безопасности России. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовых актов.Новый закон касается иностранных граждан или лиц без гражданства, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей или в размере трехлетней зарплаты осужденного.В то же время, если иностранный гражданин своевременно способствовал предотвращению ущерба интересам России, его могут освободить от наказания.Этим же законом вводится запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж, а также введены уточнения в статью о госизмене, по которым, к противнику отнесены страны, международные или иностранные организации, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте.Переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ. Санкции за такое преступление сохраняются неизменными - максимально предусмотрено пожизненное заключение.Также в России ужесточено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, если он повлек тяжкие последствия, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуПутин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РоссииЗа связь с СБУ жительнице Херсонской области грозит до 20 лет
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владимир путин (политик), закон и право, россия, безопасность, новости
Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон

В России иностранцам грозит до 15 лет колонии за помощь противнику - Путин подписал закон

12:29 28.12.2024 (обновлено: 12:51 28.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Иностранцев будут привлекать к ответственности и могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет за помощь противнику в деятельности против безопасности России. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовых актов.
Новый закон касается иностранных граждан или лиц без гражданства, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей или в размере трехлетней зарплаты осужденного.
В то же время, если иностранный гражданин своевременно способствовал предотвращению ущерба интересам России, его могут освободить от наказания.
Этим же законом вводится запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж, а также введены уточнения в статью о госизмене, по которым, к противнику отнесены страны, международные или иностранные организации, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте.
Переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ. Санкции за такое преступление сохраняются неизменными - максимально предусмотрено пожизненное заключение.
Также в России ужесточено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, если он повлек тяжкие последствия, сообщалось ранее.
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