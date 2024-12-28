https://crimea.ria.ru/20241228/za-pomosch-protivnikam-inostrantsam-v-rossii-grozit-do-15-let---zakon-1142988805.html

Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон

Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Иностранцам в России грозит до 15 лет за помощь противнику - закон

Иностранцев будут привлекать к ответственности и могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет за помощь противнику в деятельности против безопасности... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T12:29

2024-12-28T12:29

2024-12-28T12:51

владимир путин (политик)

закон и право

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Иностранцев будут привлекать к ответственности и могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет за помощь противнику в деятельности против безопасности России. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовых актов.Новый закон касается иностранных граждан или лиц без гражданства, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей или в размере трехлетней зарплаты осужденного.В то же время, если иностранный гражданин своевременно способствовал предотвращению ущерба интересам России, его могут освободить от наказания.Этим же законом вводится запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж, а также введены уточнения в статью о госизмене, по которым, к противнику отнесены страны, международные или иностранные организации, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте.Переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ. Санкции за такое преступление сохраняются неизменными - максимально предусмотрено пожизненное заключение.Также в России ужесточено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, если он повлек тяжкие последствия, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуПутин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РоссииЗа связь с СБУ жительнице Херсонской области грозит до 20 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, безопасность, новости