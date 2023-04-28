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Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
Президент России Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", согласно которому можно лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T15:37
2023-04-28T15:42
россия
владимир путин (политик)
общество
закон о лишении приобретенного гражданства россии
новости
закон и право
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", согласно которому можно лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.Лишение гражданства предусматривается как наказание за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства или в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Лишить гражданства могут не только за дискредитацию Вооруженных сил, но и за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, участие в нежелательном иностранном или международном научно-производственном объединении, призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.В документе предусмотрено право гражданина обжаловать это решение в суде. При этом список других правонарушений, за которые можно лишить гражданства, существенно сократился.Помимо этого, в законе упрощены требования при получении гражданства, это касается более чем 20 категорий лиц. Он устанавливает еще несколько новых норм, в частности, о принятии в гражданство РФ иностранца, который заключил контракт на службу в армии сроком не менее одного года.По упрощенной схеме гражданство РФ теперь смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР. Также из закона исключено требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.Принятие этого закона ранее положительно оценила крымский политолог Наталья Киселева. По ее мнению, институт лишения гражданства – обычная практика всех государств мира, и только в России до недавнего времени не было такой нормы.Законопроект "О гражданстве РФ" внесен в Думу президентом России Владимиром Путиным в конце 2021 года. 18 апреля Госдума внесла в него поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит тюрьма за повторную дискредитацию армии РоссииМВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армииПьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
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россия, владимир путин (политик), общество, закон о лишении приобретенного гражданства россии, новости, закон и право, вооруженные силы россии
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии России

15:37 28.04.2023 (обновлено: 15:42 28.04.2023)
 
© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", согласно которому можно лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Лишение гражданства предусматривается как наказание за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства или в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Лишить гражданства могут не только за дискредитацию Вооруженных сил, но и за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, участие в нежелательном иностранном или международном научно-производственном объединении, призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
В документе предусмотрено право гражданина обжаловать это решение в суде. При этом список других правонарушений, за которые можно лишить гражданства, существенно сократился.
Помимо этого, в законе упрощены требования при получении гражданства, это касается более чем 20 категорий лиц. Он устанавливает еще несколько новых норм, в частности, о принятии в гражданство РФ иностранца, который заключил контракт на службу в армии сроком не менее одного года.
По упрощенной схеме гражданство РФ теперь смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР. Также из закона исключено требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
Принятие этого закона ранее положительно оценила крымский политолог Наталья Киселева. По ее мнению, институт лишения гражданства – обычная практика всех государств мира, и только в России до недавнего времени не было такой нормы.
Законопроект "О гражданстве РФ" внесен в Думу президентом России Владимиром Путиным в конце 2021 года. 18 апреля Госдума внесла в него поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.
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РоссияВладимир Путин (политик)ОбществоЗакон о лишении приобретенного гражданства РоссииНовостиЗакон и правоВооруженные силы России
 
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