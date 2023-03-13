https://crimea.ria.ru/20230313/pyanyy-ukrainets-v-krymu-vykrikival-feyki-ob-armii-rf--verdikt-suda-1127508305.html
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
Алуштинский суд привлек к ответственности гражданина Украины за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T16:18
2023-03-13T16:18
2023-03-13T16:18
крым
алушта
алуштинский городской суд
происшествия
общество
новости крыма
закон и право
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_72105432212fdd643b1cedf510d33bd6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Алуштинский суд привлек к ответственности гражданина Украины за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Гражданин Украины, проживающий на территории Крыма, находясь в состоянии алкогольного опьянении, в общественном месте публично высказывал дискредитирующие российскую армию фразы."Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, раскаяние лица в содеянном и признание им вины, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении Алуштинского суда.Ранее республиканский главк МВД сообщил, что жительница Бахчисарайского района признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Она опубликовала в сети интернет видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь ей грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии РоссииПьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_2d30989549e37dbee7056e54ba1d17e7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, алуштинский городской суд, происшествия, общество, новости крыма, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
Суд: в Крыму украинец заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии