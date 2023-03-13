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Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
Алуштинский суд привлек к ответственности гражданина Украины за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T16:18
2023-03-13T16:18
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алуштинский городской суд
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новости крыма
закон и право
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Алуштинский суд привлек к ответственности гражданина Украины за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Гражданин Украины, проживающий на территории Крыма, находясь в состоянии алкогольного опьянении, в общественном месте публично высказывал дискредитирующие российскую армию фразы."Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, раскаяние лица в содеянном и признание им вины, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении Алуштинского суда.Ранее республиканский главк МВД сообщил, что жительница Бахчисарайского района признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Она опубликовала в сети интернет видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь ей грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма наказали за дискредитацию армии РоссииПьяного ялтинца задержали за лозунги против армии РоссииПризывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html
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крым, алушта, алуштинский городской суд, происшествия, общество, новости крыма, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии
Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда

Суд: в Крыму украинец заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

16:18 13.03.2023
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Алуштинский суд привлек к ответственности гражданина Украины за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Гражданин Украины, проживающий на территории Крыма, находясь в состоянии алкогольного опьянении, в общественном месте публично высказывал дискредитирующие российскую армию фразы.
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"Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, раскаяние лица в содеянном и признание им вины, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении Алуштинского суда.
Ранее республиканский главк МВД сообщил, что жительница Бахчисарайского района признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Она опубликовала в сети интернет видеозапись, на которой вместе с сестрой исполнила гимн Украины. Теперь ей грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
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КрымАлуштаАлуштинский городской судПроисшествияОбществоНовости КрымаЗакон и правоАрмия и флотВооруженные силы России
 
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